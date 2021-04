5 wichtige Punkte beim Kleiderkauf - das sollte jede Frau beherzigen

Uns ist das bewusst, weswegen wir in diesem Artikel 5 wichtige Punkte aufzeigen, die jede Frau beim Kleiderkauf berücksichtigen sollte. Der ein oder andere Tipp kann mit Sicherheit auch Ihnen weiterhelfen.Selbst das beste Kleidungsstück bringt wenig, wenn es von der Grösse her nicht passt. Während zu grosse Grössen noch in Ordnung sind, können zu kleine Grössen ein echtes Problem darstellen, da ein Anziehen des Kleidungsstücks oftmals nicht möglich ist beziehungsweise einfach nicht gut aussieht. Grosse Grössen hingegen können im Notfall immer noch zum Entspannen in den eigenen vier Wänden genutzt werden. Glücklicherweise gibt es inzwischen weit mehr Händler, die neben Standardgrössen auch grosse Grössen anbieten. Gerade Frauen, die ohnehin Kleidung grösserer Grössen benötigen, haben es inzwischen nicht mehr ganz so schwer. Zumindest dann, wenn sie sich an Händler aus dem Internet halten. In (den meisten) klassischen Geschäften sieht die Situation diesbezüglich immer noch schlecht aus.Beim Kauf von Kleidung achten die meisten Frauen in erster Linie auf die Optik, was im Grunde auch die beste Entscheidung ist. Allerdings gibt es Kleidungsstücke, bei denen die Funktionalität im Grunde noch wichtiger ist. Das trifft unter anderem auf den Bereich des Sports zu. Kleidung für Sport sollte nicht nur schick aussehen, sondern beispielsweise auch atmungsaktiv sein und ein hohes Mass an Bewegungsfreiheit bieten. Der Faktor Funktionalität sollte also nie ausser Acht gelassen werden, da die Kleidung andernfalls ihren Zweck verfehlen könnte, was auch eine schöne Optik nicht wettmacht.Leider ist es immer noch so, dass viele Frauen (und auch Männer) beim Kauf von Kleidung ethische Gesichtspunkte komplett ausser Acht lassen. Das sollten Sie jedoch nicht tun, da Sie dadurch Praktiken wie Kinderarbeit indirekt unterstützen. Gerade die Textilindustrie hat viele «Leichen im Keller» und es ist daher besser, beim Kauf immer einen Blick auf das Etikett zu werfen.Kleidung kann aus den unterschiedlichsten Materialien bestehen und unter anderem die Fasern sind entscheidend für die Qualität. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Naturfasern besser als beispielsweise Polyfasern sind. Neben der Art der Fasern sollten Sie jedoch auch auf die Verarbeitung achten. Unter anderem sauber vernähte Fadenenden sind ein Muss. Andernfalls sollten Sie damit rechnen, dass das Kleidungsstück bezüglich seiner Langlebigkeit schwächelt.Wenn es um Kleidung geht, trifft das Sprichwort «Probieren geht über Studieren» definitiv zu und bevor Sie ein Kleidungsstück kaufen, sollten Sie es am besten anprobieren. Zugegebenermassen ist das bei einem Kauf im Internet nicht möglich, aber in solchen Fällen gibt es Alternativen und Sie sollten beispielsweise danach schauen, wie es bezüglich des Rückgaberechts aussieht.

(ba/pd)