Der bosnisch-schweizerische Angreifer war ursprünglich nur noch bis Saisonende an die Westschweizer gebunden. Nun verlängert Turkes den bestehenden Kontrakt um zwei zusätzliche Jahre.Der gebürtige Zuger stiess vor Jahresfrist von Rapperswil-Jona nach Lausanne und eroberte sich dort im Angriff direkt einen Stammplatz. In der Aufstiegssaison traf er in 34 Challenge League-Spielen ganze 22-mal.https://twitter.com/lausanne_sport/status/1305516479220244480

(psc/fussball.ch)