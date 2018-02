Analytik Software Matomo integriert ASPSMS

Matomo entschied sich dafür, als Analyse-Reportkanal nebst E-Mail eine SMS-Schnittstelle zu implementieren, denn SMS ist nach wie vor eine sehr zuverlässige und schnelle Möglichkeit, wichtige Mitteilungen zu versenden. Die Manager müssen die Möglichkeit haben, die Analysenstatistiken auf ihr Mobiltelefon zu übertragen, wenn sie dies wünschen. Eine SMS bekommt mehr Aufmerksamkeit als E-Mail und daher ist der SMS-Kanal ist eine grossartige Benachrichtigungsfunktion für Webmaster, Marketing-Teams und Betriebspersonal. Jedes Telefon unterstützt SMS und die Akzeptanz ist hoch, da die Statistiken wichtige Informationen anzeigen.

Wahl des SMS-Gateways

Das Matomo-Team entschied sich für ASPSMS als SMS-Gateway, weil ASPSMS eine weltweite Netzabdeckung, bewährte und langfristige Zuverlässigkeit und einfache Integration mit vielen technischen Schnittstellen bietet.

Matthieu Aubry, Mitbegründer von Matomo, kommentiert: «Die Integration von ASPSMS war einfach und ging gut.»

Stefan, einer der Matomo-Entwickler, der die Integration in ASPSMS vorgenommen hat, sagt: «Dank einer leicht verständlichen API war die SMS-Integration in wenigen Stunden erledigt. Wir haben im Voraus SMS Credits für die Tests bekommen, was uns sehr geholfen hat.»

Einfache Anwendung

Matthieu Aubry erklärt: «Wir haben die Integration so implementiert, dass wir unsere Benutzer zunächst anweisen, ein eigenes ASPSMS-Konto zu registrieren und SMS Credits zu erwerben. Danach geben die Kunden einfach ihre ASPSMS API-Zugangsdaten in die Matomo-Installation ein und fertig.»

«Anschliessend wird der SMS-Kanal konfiguriert und steht für den täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Empfang der Key Performance Indicators zur Verfügung. Die ASPSMS-Integration war so am einfachsten, da wir jetzt keinen administrativen Aufwand mehr haben, um die Abrechnung der SMS-Nutzung zu organisieren. Die Kunden sind selbst dafür verantwortlich, dass sie über genügend ASPSMS Credits verfügen. Alles hat reibungslos funktioniert.»

ASPSMS ist durch die Mobile Messaging Einstellungen nun Teil von Matomo

Auch als bestehender ASPSMS Kunde haben Sie die Möglichkeit, Matomo als Analyse-Tool zu installieren. Dann geben Sie ganz einfach Ihre ASPSMS-Anmeldeinformationen in die Matomo-Integration ein. Da Matomo eine kostenlose Open Source Plattform ist, kostet es nur die Installationsressourcen Ihres Unternehmens.

Installieren Sie Matomo von: https://matomo.org/ und konfigurieren Sie SMS-Berichte mit Ihren ASPSMS Zugangsdaten.

Einfache Implementation

Matomo ist ein gutes Beispiel dafür, wie einfach ASPSMS in spezifische Software implementiert werden kann. Wo immer es notwendig ist, wichtige Benachrichtigungen per SMS zu versenden oder die Kommunikation per SMS zu führen. ASPSMS kann transparent für Endbenutzer implementiert werden, wie Matomo es getan hat, aber es ist natürlich auch eine Implementation möglich, bei der Endbenutzer nicht sehen, welches SMS-Gateway im Backend verwendet wird. In diesem Fall ist es Sache des Softwareanbieters, die SMS-Nutzungskosten seiner Kunden zu verwalten und in Rechnung zu stellen oder ein anderes Geschäftsmodell für diese wertvolle Zusatzfunktion seiner Software zu wählen.

SMS Benachrichtigungen in meiner Software

Wenn Ihr Unternehmen irgendeine Art von Software oder eine Cloud-Lösung entwickelt hat, bei der Sie glauben, dass eine SMS-Benachrichtigungslösung nützlich wäre, sollten Sie eine Pilot-Integration mit ASPSMS in Erwägung ziehen. Sie werden begeistert sein, wie einfach die Integrationsarbeit sein wird. Wir sind zuversichtlich, dass Ihre Kunden die neuen Funktionen in Ihrer Software zu schätzen wissen.

Wenn Sie keine Credits mehr haben und für Ihre Pilot-Integration einige Testgutschriften benötigen, schreiben Sie bitte eine kurze E-Mail an support@aspsms.com, in der Sie Ihre Integrationspläne mitteilen und Testcredits anfordern. Sie können auch ganz einfach Credits kaufen, nachdem Sie sich in Ihr ASPSMS Konto eingeloggt haben.

Wenn Sie Fragen zur Integrationsarbeit haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

