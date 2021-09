Augusta Raurica - Die Römerstadt am Rhein bei Basel

Römerzeit für Familien, Turnvereine, Freundesgruppen, Hochzeitsgesellschaften oder Schulklassen. Wir sind sicher, dass für jede und jeden eine Aktivität dabei ist, die Spass macht, bei der man etwas lernen kann und von der aus man mit einem zufriedenen Gefühl nach Hause geht.

In der Römerstadt Augusta Raurica (Augst, BL) wurde 2016 bei einer Notgrabung ein spektakulärer Bleisarg aus römischer Zeit freigelegt.

Der ausserordentliche Fund wurde in der Zwischenzeit von zahlreichen Wissenschafler*innen eingehend untersucht.



Die Forschungsresultate erlauben einen spannenden Einblick in das Leben einer wohlhabenden Frau vor 1700 Jahren.



Im Museum Augusta Raurica beleuchtet die neue Sonderausstellung «Unter der Lupe» die fachübergreifende Zusammenarbeit der archäologischen Wissenschaften und lässt Besucher*innen in die faszinierende Arbeitsweise des Fachs Archäologie eintauchen.





