Bahnfahren: Darum nachhaltiger als Fliegen

Pro Person stösst ein Flugzeug doppelt so viel CO2 aus, wie es bei einem herkömmlichen Pkw der Fall ist. Im Vergleich mit der Bahn fällt dieser Wert deutlich drastischer aus: Pro 100 Kilometer ist der Ausstoss beim Flugzeug zehnmal so hoch wie mit dem Zug.Wer konsequent auf das Auto und das Flugzeug verzichten kann, senkt seinen CO2-Fussabdruck im Durchschnitt um 20 Prozent. Damit ist die Bahn ein klarer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Damit die Bahn ohne grössere Zwischenfälle ans Ziel kommt, bearbeiten Schleifzüge täglich die Schienen, um ein umweltfreundliches Reisen zu ermöglichen.Natürlich stossen Züge auf Reisen auch an ihre Grenzen: Nämlich bei weit entfernten Reisezielen, bei denen es einen Ozean zu überqueren gilt. Auch für den normalen Alltag kommt die Reise mit der Bahn nicht immer infrage: Beispielsweise in sehr ländlichen Regionen, in denen keine hinreichende Anbindung zum Arbeitsplatz besteht. Das macht es umso wichtiger, lange Reisen, die problemlos mit der Bahn zu bewältigen sind, zu fördern. So lässt sich der erhöhte CO2-Fussabdruck zwar nicht beseitigen, im besten Fall jedoch kompensieren.Schienenzüge sind nicht immer ein Nachteil. Wer sich beispielsweise für den IC, den EC oder den ICE für seine Dienstreise entscheidet, profitiert von spürbarem Komfort. Schliesslich sind die Sitzabstände selbst in der zweiten Klasse deutlich grösser als im Flugzeug. Damit bleibt ausreichend Platz, um die kommende Besprechung am Laptop vorzubereiten oder die Unterlagen noch einmal durchzugehen. Auf ein Netbook oder Tablet mit sehr kleinem Display kann getrost verzichtet werden.Dazu kommt, dass bei einer Bahnreise mehr zeitliche Freiheit besteht. Während ein Flug ausreichend Zeit für das Check-in, die Gepäckabgabe und die Sicherheitskontrollen benötigt, sparen Bahnreisende Zeit. Durchschnittlich eine halbe Stunde lässt sich so einsparen, die nicht mit dem Boarding verbracht werden muss.Obwohl sich nicht verallgemeinern lässt, wie hoch der CO2-Ausstoss pro Person im Flugzeug ist, ist er dennoch beachtlich. Er hängt zudem von dem jeweiligen Modell des Flugzeugs ab und auch von dem mitgenommenen Gepäck.Natürlich lassen sich die Vorteile im Fernverkehr nicht verkennen. Im Nahverkehr ist das Schienennetz jedoch hervorragend ausgebaut, sodass sich die Zugfahrt lohnt. Zeitlich betrachtet macht es nur bedingt einen Unterschied, solange die Reise innerhalb der Schweiz stattfindet. Das gilt ebenfalls für viele europäische Reiseziele, die nicht direkt angeflogen werden, sondern Verbindungsflüge nutzen. Zusätzlich ist nicht jedes Reiseziel mit dem Flugzeug erreichbar. Deshalb ist die Bahn ohnehin in vielen Fällen das Mittel der Wahl. Die Anreise zum Flughafen wird ebenso mit dem Zug bestritten wie auch die Fahrt zum tatsächlichen Reiseziel. Oft lässt sich dieses Vorhaben jedoch viel einfacher und unkomplizierter mit einer durchgängigen Bahnfahrt realisieren.Wer innerhalb der Schweiz verreisen möchte, egal ob privat oder geschäftlich, profitiert von der Bahn. Die Zugfahrt ist nachhaltig und sorgt dafür, den eigenen CO2-Fussabdruck zu reduzieren. Ein wichtiger Faktor ist in den meisten Fällen die Zeit: Auch hier gilt, dass im Inlandsverkehr kaum ein Unterschied zwischen einem Flug und einer Zugfahrt besteht. Denn selbst wenn die Strecke an sich in einer kürzeren Zeitspanne bewältigt wird, führt nichts an dem Check-in, der Sicherheitskontrolle und dem Boarding vorbei. Diese gewonnene Zeit lässt sich hervorragend ganz nach den persönlichen Vorlieben gestalten - und ist in vielen Fällen spürbar stressfreier als der Gang zum Flughafen.

(fest/pd)