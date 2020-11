Boxspringbett Paul - mit dem neuen Konfigurator Ihr Bett individuell zusammenstellen

Textil

Samt

Leder

Kunstleder

Und damit das Bett ausserdem noch den individuellen optischen Anforderung genügt, bietet die Boxspring Welt mit dem Boxspringbett Paul noch mehr Möglichkeiten der individuellen Konfiguration als es bei den anderen Modellen des Fachhändler für konfigurierbare Boxspringbetten der Fall ist.Die optimale Unterstützung des Körpers im Schlaf ist elementar für den Liegekomfort im Bett. Um diese bestmöglich auf die Bedürfnisse des Schläfers abzustimmen, können Sie beim Boxspringbett Paul nicht nur den Härtegrad der Matratze bestimmten, wie es bei den meisten Boxspringbetten der Fall ist, sondern zusätzlich auch den Härtegrad der Unterbox entsprechend Ihren Anforderungen auswählen. Entscheidend für die Auswahl der Unterbox und der Matratze ist das Körpergewicht der Nutzer. Da jedoch Paare, die sich ein Bett teilen , nicht immer die gleichen Anforderungen mitbringen, kann der Härtegrad auch diesbezüglich individuell gewählt werden. Wählen Sie hierfür einfach für die 1. und 2. Person unterschiedliche Härtegrade aus. Auch beim Topper sind verschiedene Varianten verfügbar, die optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.Beim Kauf eines Bettes findet nicht nur die Ausstattung des jeweiligen Modells Beachtung, auch die Optik spielt bei der Auswahl natürlich eine Rolle. Gerade Boxspringbetten in klassischer Ausführung können durch ihre Höhe und das Kopfteil, häufig deplatziert im Raum wirken. Damit sich das neue Bett harmonisch in den Raum einfügt, können Sie das Boxspringbett Paul im Konfigurator nach Ihren Wünschen designen.Erhältlich ist das Boxspringbett Paul in den folgenden Materialien:Des Weiteren können Sie bei den verschiedenen Materialien auch noch zwischen unterschiedlichen Farben auswählen. Auch die Optik der Füsse können Sie nach Belieben wählen.Als weitere Auswahlmöglichkeit können Sie entscheiden, ob Sie das Bett mit oder ohne Kopfteil bestellen möchten. Sollten Sie sich im Konfigurator für ein Kopfteil entscheiden, dann können Sie zudem zwischen verschiedenen Varianten auswählen. Praktisch erweist sich hier die Auswahlhilfe, die Sie aufrufen können, wenn Sie sich nicht entscheiden können. Hier sehen Sie ein Detailbild der verschiedenen Auswahlmöglichkeiten und erhalten einen besseren Eindruck über die Optik des Kopfteils.

