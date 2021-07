Das Unternehmen Mucho Mobile

Das Gewicht von knapp 800 Gramm des ersten Handys verglichen mit den derzeitigen 100-300 Gramm ist unglaublich. Auch die Gesprächsdauer war damals «etwas» limitiert und zwar auf rund eine Stunde.Die Entwicklung ist bis heute mit Lichtgeschwindigkeit voran geschritten und dies nicht nur in Bezug auf die Geräte. Ebenso die Telefonanbieter haben einen langen Weg hinter sich, womit zum Beispiel von der damaligen einen Sprechstunde heute unlimitierte Minuten geworden sind.Heutzutage ist es nicht mehr notwendig bei den grossen Telefongesellschaften zu sein, um einen guten Service zu erhalten. Es gibt nun zahlreiche preiswertere Alternativen, die den Kunden die gleiche oder bessere Qualität anbieten. Diese Unternehmen, ob mittelgross oder klein, verwenden die gleichen Telefonnetze wie die grossen Unternehmen und haben daher die gleiche Geschwindigkeit und Verbindungsqualität.Mucho-Mobile ist eines der Mobilfunkunternehmen aus der Schweiz, welches ein breites Angebot an Dienstleistungen für seine Kunden bereithält. Mit ihrer Prepaid-Sim-Karte ermöglicht es viel Geld zu sparen, indem verschiedene Zusatzoptionen je nach Wunsch des Kunden ausgewählt und dazu gebucht werden können.Original trägt der Anbieter nur den Namen MUCHO und wird von der sogenannten BeeOne Communication SA vertrieben. In den meisten Fällen wird das Angebot aber MUCHO Mobile genannt, da es hierbei um den Vertrieb einer SIM-Karte geht.Ein Prepaid-Vertrag hat den Vorteil, dass man als Kunde zusätzliche Pakete dazu buchen kann, die sogenannten «Packs». Diese Pakete gelten immer für 30 Tage und können jederzeit storniert werden. Damit ist es zum Beispiel möglich Roamingtarife oder auch Internet Volumen hinzuzufügen. Der Kunde hat also absolute Flexibilität, da die Packs dazu gebucht und wieder storniert werden können, wann immer er möchte.Dem Unternehmen ist die absolute Transparenz gegenüber ihren Kunden besonders wichtig, es gibt daher keinerlei versteckte Kosten und unerwünschte Überraschungen bei Rechnungserhalt.Das Netz von MUCHO Mobile hat, im Vergleich zu anderen Anbietern in der Schweiz, eine viel bessere nationale Abdeckung. Man könnte sogar von der Spitze eines Berges telefonieren, falls es notwendig ist.MUCHO Mobile bietet eine kostenlose Prepaid-Sim-Karte an, bei welcher keine Verpflichtungen eingegangen werden und auch kein Abonnement abgeschlossen werden muss. Die Prepaid-Karte aus der Schweiz wird kostenlos nach Hause geliefert und es gibt die Möglichkeit zwischen verschiedenen Paketen auszuwählen. Man muss sich daher nicht vor Extrakosten fürchten, denn man wählt selber den Betrag aus, welcher aufgeladen werden soll.Diese Handy-Sim mit Schweizer Nummer kann sogar für andere und nicht nur sich selbst erworben werden. Zum Beispiel für die Kinder der Familie, um den Konsum zu kontrollieren, oder sogar für Freunde und Bekannte, die es benötigen.Des Weiteren hat man die Option die aktuelle Handynummer mitzunehmen. Dies geht, in dem man die kostenlose Sim-Karte bestellt und dann einfach eine Portierung der Handynummer bei MUCHO Mobile beantragt.

