Das perfekte Kissen für Rücken-, Seiten- und Bauchschläfer

Je älter man wird, desto schwieriger wird es ein- bzw. durchzuschlafen. Die Ursachen für Schlafstörungen können vielfältig sein. Doch meistens schafft es der Mensch einfach nicht, den Tag gedanklich abzuhaken und abzuschalten. Zum Glück können wir dies mit dem richtigen Raumklima und bequemen Bettutensilien günstig beeinflussen. Mit dem richtigen Kissen erholsamen Schlaf finden Jeder Mensch hat sie, die bevorzugte Schlafstellung. Schlafen Sie am besten auf dem Rücken ein? Bevorzugen Sie die Seitenlage oder finden Sie lieber auf dem Bauch liegend in den Schlaf? Beim Kauf eines Kissens ist diese Information enorm wichtig. Erst wenn Schultern, Nacken und Wirbelsäule Entspannung finden, klappt es nämlich auch mit dem Einschlafen. Auch die Schlafqualität wird durch das Kissen enorm beeinflusst. Die völlige Entspannung gelingt Ihnen nur mit einem Kissen, das Ihren Nacken ideal stützt. Ziel ist es, dass die Wirbelsäule eine möglichst gerade und waagrechte Linie bildet - egal welche Schlafposition Sie bevorzugen. Dabei spielen auch Gewicht, Körpergrösse und die Breite der Schultern eine Rolle. Lasses Sie persönlich oder online z.B. bei allnatura beraten um sich für das passende Kissen für erholsame Nächte entscheiden zu können. Und nur keine Sorge, es gibt für jede noch so «spezielle» Schlafposition das individuell richtige Kissen.Ein angenehmer Schlaf fühlt sich am nächsten Morgen fantastisch an, doch er kann noch viel mehr. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ein gesunder und ausreichender Schlaf die menschliche Herzgesundheit fördert und den Blutdruck reguliert. Zudem verbrennen Sie auch schlafend Kalorien und das Gehirn verarbeitet im Schlaf sämtliche Ereignisse des Vortags. Letzteres macht Sie gedanklich wieder aufnahmefähig und steigert die Konzentration. Die Wahl des Kopfkissens will also gut überlegt sein. Eine kleine Recherche kann sicherlich nicht schaden, denn in Sachen Kissen findet man mittlerweile ein breites Sortiment vor. Oder könnten Sie sich sofort zwischen Nackenstützkissen , Seitenschläferkissen, Körnerkissen, Naturhaarkissen, Allergikerkissen, Daunenkissen oder Pfulmen entscheiden? In Anbetracht Ihrer persönlichen Gesundheit und Schlafgewohnheit sollte die Wahl jedoch nicht all zu schwer fallen.Egal, ob Sie ihr neues Kissen im Laden oder in einem Onlineshop kaufen - lassen Sie sich beraten. Kompetente Mitarbeiter wissen genau, welche Fragen sie stellen müssen, um das individuell perfekte Kissen zu ermitteln. Sie werden schnell bemerken, dass sich die Investition in ein qualitativ hochwertiges Kissen bezahlt macht. Rechnen Sie mit einem deutlich spürbaren Plus an Schlafqualität und erfreuen Sie sich an der Langlebigkeit Ihres neuen Kissens.

(ps/pd)