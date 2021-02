Den Wert des eigenen Gartens neu entdeckt

So ist es nur verständlich, dass vielen Menschen daheim die Decke auf den Kopf fällt.Wer in Corona-Zeiten daheimbleiben muss, der sollte sich seine Zeit neu einteilen. Viele Dinge, die in den letzten Jahren liegengeblieben sind, können nun angegangen werden. Der ausstehende Führjahrsputz kann nun mit vereinten Kräften vorgezogen werden. Ausstehende Handwerksarbeiten sorgen ebenfalls für Kurzweil. Vielleicht bietet es sich ja auch an, die Wohnung neu zu tapezieren bzw. die Wände zu streichen. Ausreichend Zeit ist ja nun vorhanden.Es ist schon erstaunlich, wie wichtig vielen der eigene Garten in Zeiten der Pandemie geworden ist. Es ist wohl der einzige Ort, an dem man sich noch ungestört an der frischen Luft bewegen darf. Während ausserhalb mit vielen Einschränkungen zu rechnen ist, kann man sich im Garten entspannen. Natürlich sollte hierfür auch das richtige Ambiente stimmen. Neue Gartenmöbel sorgen nicht nur für einen tollen Look, sondern verwandeln die Terrasse schnell in eine Wohlfühloase. Durchweg ist festzustellen, dass Gartenbesitzer in diesen schwierigen Zeiten den eigenen Grund und Boden noch besser zu schätzen wissen.Familien mit Kindern haben es in Mietwohnungen oder kleinen Eigentumswohnungen recht schwer. Wenn neben einer Kinderbetreuung noch der Ehepartner oder gar beide im Home-Office tätig sind, gibt es für jeden kaum noch Rückzugsorte. Da ausserhalb der vier Wände nicht mehr viel erlaubt ist, kann diese Situation für viele schnell belastend werden. Ein Ende der Misere ist noch nicht absehbar.Interessant ist, dass viele Familien sich immer häufiger für ein eigenes Haus mit Garten entscheiden. Die Vorzüge machen sich gerade in diesen schwierigen Zeiten bemerkbar. Eine eigene Immobilie bietet in aller Regel für jeden ausreichenden Platz. Bei schönem Wetter geht es in den Garten. Hier können nicht nur die Kinder spielen und toben , sondern sich auch die Eltern ein ruhiges Plätzchen zum Entspannen suchen.Wenn schon im Sommer Freibäder und Parks geschlossen haben, kann sich jeder mit einem Quick-Up-Pool im eigenen Garten eine kleine Wellness-Oase zaubern. Dies macht den Reiz eines eigenen Gartens aus. So nimmt auch jeder die nicht unerhebliche Gartenarbeit in Kauf. Mit vereinten

(ba/pd)