Die Halloween Party planen

Die perfekte Party an Halloween

Auch bei uns gewinnt dieses Fest immer mehr an Bedeutung. Klein und gross sind begeistert, wenn sie sich gruselig verkleiden können und dann gemeinsam um die Häuser ziehen können.Mit einer anschliessenden Party wird der Tag perfekt abgerundet. Aber was gehört eigentlich zu einer richtigen Halloween Party? Welche Dekoration eignet sich und welches Essen kann man anbieten?Wie bei jeder Party muss zuvor eine entsprechende Gästeliste erstellt und die Einladungen versendet werden. Dann kann es an die eigentliche Planung gehen. Die Dekoration ist entscheidend, wenn es um Halloween geht.Je gruseliger, desto besser. Unterschiedliche künstliche Spinnenweben, kleine Tiere, Fledermäuse und Skelette aus Kunststoff können zum Beispiel die Wände verzieren. Von den Lampen kann man zudem kleine Geister hängen lassen.Gruselige Kürbisse und andere Grimassen können als Dekoration im Raum aufgestellt werden. Viele Kerzen und gedimmtes Licht sorgen für einen extra Gruselfaktor. Sprechende Skulpturen oder Bilder sind ebenfalls eine nette Dekoration.Sobald man weiss, wie viele Gäste zur Party kommen werden, kann man sich daranmachen, das Menü zu planen. Hier kann man zu einem Buffet greifen. Gerade bei einer Party bietet sich ein kalt warmes Buffet sehr gut an.Neben amerikanischen Süssigkeiten kann man auch Weingummi Fledermäuse oder kleine Schlangen zwischen die Speisen stellen. Das Essen sollte jedoch mindestens genauso gruselig wie die Dekoration sein.Würstchen in Form von Finger mit Ketchup versehen oder auch mit Blätterteig als Mumie sind perfekt. Statt einem Mettigel kann man einen Fuss formen und auch diesen mit Ketchup beträufeln.Kleine Minipizzen in Form von Geistern oder Fledermäuse werden genauso ankommen wie zum Beispiel Frikadellen mit Spinnenbeinen aus Paprika oder Zwiebel. Ein echter Hingucker sind halbierte Eier, die wie Augen garniert werden.Gerade bei dem Buffet und den entsprechenden Speisen sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Je gruseliger, desto besser. Mit ein wenig Kreativität und Ideenreichtum lässt sich so schnell und einfach ein leckeres und perfektes Buffet für Halloween zusammenstellen.

(fest/pd)