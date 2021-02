Die Zukunft von Lewis Hamilton bei Mercedes ist immer noch nicht geklärt

Warum noch nicht Vollzug zwischen dem siebenmaligen Champion und dem deutschen Autobauer vermeldet wurde, ist nicht ganz sicher. In verschiedenen Medien vermehren sich aber die Gerüchte, Hamilton fordere ein exorbitantes Jahresgehalt von etwa 50 Millionen US-Dollar und möchte zudem bei der zukünftigen Bestimmung des zweiten Cockpits des Teams mitbestimmen.Hamilton und Mercedes Motorsportchef Toto Wolff halten sich seit Monaten bedeckt und bestätigen auf Nachfragen, dass ?man sich in Verhandlungen befinde? und keine genaueren Details in der Öffentlichkeit diskutieren möchte. Dabei waren beide Parteien lange optimistisch. Mercedes ist sich sicher, dass Hamilton, der 2021 seinen achten Weltmeistertitel gewinnen könnte, im besten Auto sitzen wolle und somit eine Einigung gefunden wird. Auch Hamilton ist sich wohl sicher, dass das Team ihn, der seit Jahren das Aushängeschild von Mercedes Motorsport ist, nicht fallen lassen wird. So dachten viele Experten lange, dass nur noch die letzten Vertragsdetails geklärt werden müssen. Neueste Aussagen von Insidern weisen allerdings darauf hin, dass der Start von Hamilton in der Saison 2021 alles andere als in trockenen Tüchern ist.Erst kürzlich äusserte sich Toto Wolff, der sich wegen einer Coronaerkrankung in Kitzbühel in Quarantäne befindet, zum neusten Stand der Vertragsverhandlungen. Man mache es in den regelmässigen Zoom-Meetings den Anwälten das Leben schwer, da jedes Vertragsdetail genau diskutiert werde. Diese Aussage klingt zwar optimistisch, doch könnten die Verhandlungen noch immer scheitern. Hamilton könnte ein Sabbatjahr einlegen, während sich bei Mercedes mit George Russell ein hochtalentierter Rennfahrer in der Warteschleife befindet.Ein Scheitern der Verhandlungen wäre für alle Beteiligten der Super-GAU. Hamilton würde kommende Saison keinen Startplatz in einem konkurrenzfähigen Rennwagen bekommen und als geldgierig abgestempelt werden, während Mercedes das Aushängeschild der Marke verlieren würde. Wegen des überlegenden Rennwagens würde das Team auch in der Saison 2021, die wegen Corona wie schon die Vorsaison unter schlechten Vorzeichen steht, als Favorit in die Saison starten. Trotzdem würde der Topfahrer und das Aushängeschild der Marke und der ganzen Rennserie fehlen.Leider bleibt Fans von Hamilton und Mercedes nur übrig abzuwarten. Die genauen Details der Verhandlungen werden nie an die Öffentlichkeit gelangen und die Spekulationen über die einzelnen Klauseln könnte auch Säbelgerassel der Verhandlungsparteien sein. Es gilt aber als sicher, dass dem britischen Weltmeister ein Rekordgehalt und ein Arbeitspapier mit vielen Boni und Sonderrechten winkt. Trotz der Unisicherheiten um den Vertrag Hamiltons gilt dieser noch immer als Topfavorit auf den WM-Titel 2021. Würde er diesen gewinnen, wäre er alleiniger Rekordhalter der meisten Weltmeistertitel in der Formel 1 Geschichte.

(ba/pd)