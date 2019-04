Diese Mode-Accessoires sind 2019 total angesagt - Überblick der Accessoires-Trends 2019

Die aktuellen Accessoires sind genau das Gegenteil von Understatement und Minimalismus. Die Trends in Sachen in Accessoires müssen 2019 grösser, verrückter und bunter sein. Neben Sonnenbrillen, Taschen und Schmuck sollte man auch auf die richtigen Applikationen bei Schuhen achten. Die aktuellen Accessoire-Trends stehen dabei im Mittelpunkt eines jeden Looks. Welches Accessoire-Trends man in diesem Jahr auf keinen Fall verpassen sollte und welche Accessoires jedes Outfit erst richtig in Szene setzen, können Sie hier erfahren. So erhalten Sie im Folgenden einen Überblick der angesagtesten Accessoire-Trends 2019 . Auf diese Weise gelingt es modisch immer up-to-date zu sein und das Styling keinem Zufall zu überlassen.

Statement-Ohrringe und Schmuck im XL-Format

Auch beim Schmuck heisst es in diesem Jahr: je grösser und auffälliger, desto besser! Während vor Jahren noch sehr dezenter Schmuck voll im Trend war, ist es in diesem Jahr besonders grosser und bunter Schmuck. Schmuck im XL-Format wie Statement-Ohrringe gehören 2019 zu fast jedem Outfit und in jedes Schmuckkästchen. Wer das Styling dazu noch perfektionieren möchte, trägt die Haare in einem niedrigen Dutt, um den Schmuck in Übergrösse noch besser zu Geltung kommen zu lassen.

Shield-Sonnenbrille für den coolen Sommer-Look

Mikro-Sonnenbrillen sind out, die Shield-Sonnenbrille ist in! Die Trends bei den Sonnenbrillen schlagen genau in das Gegenteil um. Extra grosse Sonnenbrillen mit grossen Gläsern sind in diesem Jahr total gefragt. Beim neuen Trend für Sonnenbrillen wird beinahe die ganze Augenpartie verdeckt. Für Menschen mit wenig Schlaf und Hang zu den neusten Fashion Trends löst die Shield-Sonnenbrille gleich zwei Probleme.

Taschen in geometrischen Formen

Die angesagtesten Modemacher wie Louis Vuitton machen es in diesem Jahr vor und haben überwiegend Taschen in geometrischen Formen auf den Markt gebracht. Taschen in Würfel-, Kegel- und Ovoide-Form machen in diesem Jahr das Rennen. Taschen in besonders auffälligen Formen schaffen es so jedes Outfit in Szene zu setzen.

Feder-Applikationen dürfen bei Schuhen nicht fehlen

Auch bei den Schuhen, dürfen in diesem Jahr gewisse Accessoires nicht fehlen. So ist es vor allem Federschmuck, der Schuhe im Frühjahr und Sommer zum echten Hingucker werden lässt. Besonders gut dazu kombiniert sind fliessende Stoffe und bunte Farben.

