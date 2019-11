Digitale Währungen

Nach seinem Mehrmonatstief am 23. Oktober 2019 hat der Bitcoin am 27. Oktober 2019 wieder an Fahrt zugelegt und sich der Marke von 10.000 US-Dollar genähert. Teilweise hat er diese Marke sogar überschritten, doch konnte er sie nicht halten. Auf der Handelsplattform Bitstamp pegelte sich der Kurs auf 9.400 US-Dollar ein, nachdem er am 25. Oktober sogar auf 900 US-Dollar abgesunken war. Die Gründe für diese Entwicklung sind unklar, doch könnte die Anhörung von Facebook-Chef Mark Zuckerberg am 23. Oktober 2019 vor Abgeordneten des amerikanischen Kongresses bezüglich der geplanten digitalen Devise Libra einer der Gründe sein.

Digitale Devisen - Chancen und Risiken

Wie die Entwicklung des Bitcoin zeigt, bieten Kryptowährungen Chancen, da sie schnell im Kurs steigen können. Sie eignen sich daher als kurzfristige Geldanlage. Die Entwicklung zeigt aber auch, dass ein sehr hohes Verlustrisiko aufgrund der hohen Volatilität besteht. Der Bitcoin ist die bekannteste und älteste digitale Devise und liegt auch in diesem Jahr bei Anlegern im Trend. Der Bitcoin ist auch die Kryptowährung, die am häufigsten auf automatischen Handelssystemen wie Bitcoin Era angeboten wird. Der Handel ist vergleichbar mit dem CFD-Handel, bei dem der Anleger die digitale Devise nicht direkt erwerben muss, aber von Kursveränderungen profitieren kann.

Weitere digitale Devisen mit gutem Potential 2019

Auf der Beliebtheitsskala der digitalen Devisen wird der Bitcoin dicht gefolgt von Ethereum. So wie Bitcoin basiert auch Ethereum auf einer Blockchain. Der Ether, die Kryptowährung von Ethereum, ist deutlich billiger als der Bitcoin. Ethereum ist auch ein Zahlungssystem, das mit Smart Contracts den Vertragsabschluss unterstützt und daher bei Geschäftsleuten beliebt ist. Anders als Bitcoin und Ethereum basiert Ripple nicht auf einer Blockchain. Ein Ripple hat einen Kurswert von weniger als einem Euro, aber nach Bitcoin und Ethereum die dritthöchste Marktkapitalisierung. Im Finanzsektor ist Ripple beliebt, da er den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr erleichtert. Bitcoin Cash gehört zu den Altcoins und ist eine Alternative zum Bitcoin. Die Kryptowährung auf Blockchainbasis spaltete sich von der Blockchain des Bitcoin ab, kann ähnlich wie der Bitcoin in Onlineshops als Zahlungsmittel verwendet werden und ist wesentlich billiger als der Bitcoin.

Investieren in digitale Devisen - 3 Tipps für Anleger

Möchten Sie in digitale Devisen investieren, sollten Sie diese 3 Tipps beachten: - nur Geld in digitale Devisen investieren, das Sie nicht für andere Ausgaben geplant haben und dessen Verlust Sie verkraften können - Kurse aufmerksam beobachten, um zu kaufen, wenn der Kurs niedrig ist und zu verkaufen, wenn der Kurs hoch ist - Nachrichten über Trends und Entwicklungen aufmerksam verfolgen. Beim Bitcoin erfolgt im nächsten Jahr eine Blockhalbierung. Da Miner dann nur noch die Hälfte der Belohnung für einen Block erhalten, wird vermutet, dass die Blockhalbierung zu erheblichen Kurssteigerungen führt. Wirtschaftliche und politische Einflüsse können sich auf die Kurse der digitalen Devisen auswirken. Gerade beim Bitcoin kann es von einem Tag zum anderen zu drastischen Kursverfällen kommen.

(ba/pd)