Digitalisierung kommt zu Ihnen nach Hause

Ständige Weiterentwicklung der Technologie sowie das umfassende Einarbeiten jedes Teils unseres Lebens in die virtuelle Welt, schaffen es, dass sogar unser Zuhause vernetzt wird. Die Rede ist vom Smart-Home, das seit einigen Jahren voll im Trend liegt.SmartHome umfasst ein Konzept, das versucht, alle bisher analog verlaufenden Prozesse im Haus durch digitale zu ersetzten. Wenn Sie früher die Rollläden mit mehreren Handgriffen herunterlassen mussten, gehen diese heute mit einem einzigen Knopfdruck, Zentimeter genau auf und zu. Das Licht geht an, wenn es nicht mehr genug Helligkeit im Raum gibt und wenn der Sauerstoff der Luft sinkt, öffnen sich die Fenster automatisch. Der Menschen lebt komfortabel, ohne dafür etwas leisten zu müssen. Um diesen Komfort zu erhöhen, bzw. zu maximieren, werden alle SmartHome Komponenten miteinander vernetzt. So weist die Heizung, wann die Fenster aufgehen und reguliert sich daher runter. Nicht nur das Einsparen von Strom und Heizkosten geh mit dieser Technologie einher, sondern auch ein luxuriöser Lifestyle.Nun fragen Sie ich sicherlich, wie die einzelnen Komponenten des SmartHome miteinander kommunizieren können. Das Herzstück der Anlage nennt sich «BUS-System». Es handelt sich hierbei um ein digitales Datennetzwerk, welches alle technischen Komponenten miteinander verknüpft. Es erfasst nicht nur Steuerbefehle, sondern fragt in regelmässigen Abständen die Zustände aller Komponenten ab. So kann durch einen stetigen Abgleich der Daten ermittelt werden, welche Aktionen sich im nächsten Schritt empfehlen. Durch WLAN, Bluetooth oder eine Datenleitung können diese generierten Befehle dann weder an die anderen Komponenten weitergeleitet werden.Zudem können Sie per Smartphone, Tablet oder PC kinderleicht in dieses Herzstück Ihres Smarthomes zugreifen. Dies ermöglicht es Ihnen, stetige Anpassungen vorzunehmen sowie den Status Ihres Zuhauses abzufragen. Besonders schön ist es, dass Sie nicht Zuhause sein müssen, um zu wissen, was vor sich gehet. Schalten Sie einfach das WLAN an, um von der Arbeit oder vom Urlaub aus in die eignen vier Wände zu schauen. Welche Temperaturen herrschen gerade? Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit? Soll der Kühlschrank bereits den Wocheneinkauf an den nächsten Supermarkt mit Lieferservice schicken?Auch Ihr Eingang sollte durch die stetig wachsende Digitalisierung profitieren. Im Smarthome darf ein elektronisches Türschloss unter keinen Umständen fehlen. Dennoch gilt es: Ein mechanischer Schlüssel sollte weiterhin bestehen bleiben. Schliesslich sind Pins und Codes schnell einmal vergessen. Zudem sollten in Notsituationen Nachbarn oder Kollegen, welche einen Schlüssel zu Ihren vier Wänden haben problemlos hereinkommen können. Lassen Sie sich bei Ihrem Schlüsseldienst Aachen mehrere Schlüssel anfertigen lassen. Ein Exemplar sollten Sie Ihrem Nachbarn oder einem engen Freund geben. Besonders dann, wenn Sie in den Urlaub fahren ist es sinnvoll, wenn eine Person auf Ihre vier Wände aufpasst. Schliesslich kann es immer einmal zu einem Wasserrohrbruch kommen.

(ps/pd)