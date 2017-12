EHC Basel AG definitiv im Konkurs

Gemäss der «bz Basel» ging beim Basler Konkursamt kein Antrag auf Fristenverlängerung für eine mögliche Rettung ein. Somit wird der Konkurs eröffnet, die Bilanz war vor zwei Wochen deponiert worden. Die Bemühungen des Vereins «Pro Eishockey Basel», der noch rund 150'000 Franken gesammelt hatte, waren vergebens.In Sachen Eishockey geht es in Basel nun mit dem vom Konkurs nicht betroffenen Verein EHC Basel/Kleinhüningen weiter, der eine Mannschaft in der 1. Liga betreibt und sich in der Nachwuchsarbeit engagiert.

(bert/Si)