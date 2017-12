EHC Basel deponiert Bilanz

Die Mannschaft von Dino Stecher hatte die Vorbereitung auf die kommende NLB-Saison erst vor zwei Wochen aufgenommen. In der NLB erfolgten in den letzten Jahren wiederholt Rückzüge aus finanziellen Gründen (z.B. Sierre, Martigny, Forward Morges, Neuchâtel Young Sprinters). Mit Basel, das in der letzten Saison Sechster war und in den Playoff-Viertelfinals ausschied, umfasst die aktuelle NLB zehn Vereine.

Weil sich NLB-Eishockey mit einem verhältnismässig geringen Zuschauerschnitt von 1381 Fans nicht finanzieren liess, musste der Verwaltungsrat um den Bankier Matthias Preiswerk (53) jährlich sechs- bis siebenstellige Beträge zur Deckung der Bilanz einschiessen. Dieses Jahr macht der Verwaltungsrat dem ein kurzes, aber schmerzhaftes Ende und lässt die EHC Basel AG, welche des NLB-Team enthält, in den Konkurs gehen.

Überrascheder Bankrott

Die Bankrotterklärung des Klubs kam auch für die National League überraschend. Als letzten Ausweg hatte man in Basel einen Kauf der St. Jakob-Arena in Betracht gezogen, um mit der Bewirtschaftung der Halle und anderer Anlässe eine Basis zur Mitfinanzierung des Sportbereiches aufzubauen. Der Nachwuchs ist vom Konkurs nicht unmittelbar betroffen. Die Nachwuchsteams laufen seit zwei Jahren unter der EHC Basel Young Sharks AG.

Der EHC Basel hatte bereits 1987 eine Finanzkrise und begann in der 2. Liga. Erst 2000 schaffte man den Aufstieg und spielte gar vier Saisons (2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08) in der NLA. 1946 und 1952 war man NLA-Zweiter. In dieser Zeit verzeichnete man auch die höchsten Besucherzahlen der 82-jährigen Klubgeschichte. Insgesamt war Basel dreimal NLB-Meister (1956, 2003 und 2005).

(bg/Si)