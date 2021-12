Erfolgreich durch effektives Online-Marketing

Was versteht man unter Online-Marketing?

Worum es sich dabei handelt, das verraten wir Ihnen in diesem Beitrag ebenso wie die verschiedenen Möglichkeiten im Online-Marketing.Unter dem Begriff Online-Marketing werden sämtliche Aktivitäten zusammengefasst, die zum Zwecke der Neukundengewinnung und Bestandskundenbindung im Internet genutzt werden können. Dazu gehören neben Webseiten auch E-Mail-Newsletter oder Unternehmensseiten auf den sozialen Netzwerken.Beim Online Marketing mit der Sichtbar AG gehen die Massnahmen weit über die Erstellung einfacher Inhalte hinaus und umfassen unter anderem auch eine Suchmaschinenoptimierung, Werbung auf den Suchmaschinenseiten oder die Pflege von Einträgen.Die meisten Menschen, die heutzutage nach Informationen zu einem Unternehmen oder einem Produkt suchen, nutzen dafür das Internet. Aus diesem Grund kommen Unternehmen ohne eine eigene Webseite oder eine Seite auf den sozialen Medien für diese Menschen gar nicht mehr infrage.Darum ist eine Webseite, die in den Suchergebnissen der Suchmaschinen angezeigt wird, in der heutigen Zeit nahezu unverzichtbar. Und Unternehmen, die darüber hinaus auch auf den sozialen Netzwerken aktiv sind, haben gute Chancen neue Kunden hinzuzugewinnen und die eigene Bekanntheit zu steigern.Die Möglichkeiten im Online-Marketing-Bereich sind äusserst vielfältig und die Massnahmen in diesem Bereich sollten je nach Zielgruppe effektiv eingesetzt, um auf Dauer eine Steigerung der Kunden- oder Besucherzahlen verzeichnen zu können.Eine Webseite stellt online so etwas wie die Visitenkarte eines Unternehmens dar. Aus diesem Grund sollten Webseiten sowohl optisch ansprechend als auch übersichtlich gestaltet werden und nicht zu lange laden. Darüber hinaus sollten Webseiten in der heutigen Zeit auch für mobile Geräte optimiert sein und die Besucher sollten darauf qualitativ hochwertige Inhalte mit Mehrwert finden.Auch die sozialen Medien sollte man in der heutigen Zeit auf gar keinen Fall vernachlässigen. Im ersten Schritt sollte man die wichtigsten Kanäle für die eigene Zielgruppe identifizieren und sich mit diesen beschäftigen. Dabei kann es mitunter sehr hilfreich sein, ein Blick darauf zu werfen, was die Konkurrenz auf den jeweiligen Plattformen so treibt. Dadurch kann man nicht nur herausfinden, wann der beste Zeitpunkt ist, um etwas zu posten, sondern auch, wie man auf Kommentare reagieren oder mit kritischen Stimmen umgehen sollte.Im Internet existieren unterschiedliche Formen von Bannern, die zu Werbezwecken auf Webseiten eingeblendet werden können. Bannerwerbung wird entweder über den Betreiber eine Webseite, eine Medienagentur oder Google-Ads gebucht werden. Allerdings sollte man immer darauf achten, dass sich die eigene Zielgruppe auf der Webseite aufhält, wo die Werbebanner später eingeblendet werden.Unter dem Begriff Suchmaschinenmarketing werden die beiden Bereiche Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung zusammengefasst. Dabei stehen Suchmaschinen wie Google im Fokus, wo man auf unterschiedliche Weise werben kann.E-Mails sind nicht totzukriegen und werden schon seit Beginn des Internets zu Werbezwecken verwendet. Und auch heute ist der Versand eines Newsletters je nach Zielgruppe immer noch eine Überlegung wert.Beim Affiliate-Marketing kümmert sich ein Affiliate-Partner gegen eine Provision um den Vertrieb des eigenen Angebots. Zu diesem Zweck bindet diese Werbung auf seiner Webseite ein, worüber Besucher direkt auf die eigene Seite gelangen. Somit leiten Affiliate-Partner Besucher auf eine andere Webseite weiter. Die Vergütung hängt dabei häufig von den durch die Weiterleitung erzielten Verkäufen ab und mittlerweile existieren mehrere grosse Affiliate-Netzwerke, welche zwischen Webseiten-Betreibern und möglichen Affiliate-Partnern vermitteln.

(fest/pd)