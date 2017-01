Armin Alesevic und Marco Schönbächler haben euch eine kurze Video-Grussbotschaft aus dem Trainingslager hinterlassen #fcz #fczuerich pic.twitter.com/Z4AE7ZlY3N - FC Zürich (@fc_zuerich) January 19, 2017

Per Video melden sich die beiden zu Wort und berichten, dass der Winter mittlerweile auch in Südspanien angekommen ist. Bis am Donnerstag waren die Trainingsbedingungen für den souveränen Tabellenführer der Challenge League aber bestens.

(psc/fussball.ch)