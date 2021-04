Fit für den Sommer 2021

Bleibt die Frage offen, welche Optionen am besten sind, um rechtzeitig fit zu werden für die warme Jahreszeit.Wer sich die letzten Monate nur wenig bis gar nicht mit dem Sport beschäftigt hat, dem fällt es oftmals gar nicht so leicht, direkt ins Training einzusteigen. Hierbei kann ein gut ausgearbeiteter Fitnessplan behilflich sein. Entscheidend ist dabei, dass die Ziele auch realistisch sind. Ein guter Fitnessplan für den Einstieg beinhaltet konkrete Übungen für jeden Tag und auch deren Umfang. Es ist ratsam, zu Beginn eher kleine Ziele zu formulieren und diese mit zunehmender Fitness anzupassen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine bestimmte Distanz handelt, die täglich gelaufen werden soll oder um die Anzahl von Push-ups oder Wiederholungen mit der Hantel.Gerade aufgrund der derzeitigen Corona-Situation ist es vielerorts nur bedingt möglich, ausserhalb der eigenen vier Wände Sport zu treiben. Die meisten Fitnessstudios sind geschlossen und Joggen ist bisweilen nur mit Maske möglich. Auch zeigt sich der Frühling in diesem Jahr nicht von seiner besten Seite, wodurch Sport im Freien erschwert wird. Wer dennoch ein intensives Training durchziehen möchte, der kann auf Sportgeräte wie eine Vibrationsplatte zurückgreifen. Mit ihrer Hilfe ist es nicht nur möglich, ein intensives Training in den eigenen vier Wänden zu gestalten. Vielmehr eignen sich Vibrationsplatten, um unterschiedlichste Ziele zu verfolgen. So kann das Gerät eingesetzt werden, um überflüssige Pfunde zu verlieren, Muskeln aufzubauen oder unterschiedlichste Partien des Körpers zu straffen.Der Weg zur sommerlichen Figur bedarf einiger Willenskraft. Mit den richtigen Tricks ist es aber gar nicht so schwer, eben jene Willenskraft zu erzeugen. Wer sich rechtzeitig Belohnungen für das Erreichen bestimmter Trainingsziele setzt, der steigt motivierter in das Training ein. So ist der anstehende Sommer eine wunderbare Möglichkeit, um sich neu einzukleiden. Wer das Erreichen seiner Trainingsziele daran knüpft, gewinnt somit die perfekte Motivation. Schliesslich möchte man den fitten Körper im Sommer auch ansprechend präsentieren. Sofern die Motivation noch immer nicht aufkommen mag, können Trainingspartner behilflich sein. Zusammen ist es deutlich einfacher, sich für das Training zu motivieren und sich gegenseitig an die gesteckten Ziele zu erinnern.

