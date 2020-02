Forschungsergebnisse zu den neuen Senioren

Kultur und Kunst sind ihnen wichtig und der Bewegung sind sie aufgeschlossen. Im Internet sind mehr als die Hälfte der Senioren ganz natürlich unterwegs, 44 % nutzen ein Smartphone.

Aktivität und Gesundheit

Gesundheit war schon immer ein hoher Wert. Heute aber tun die meisten Senioren etwas dafür, dass die Gesundheit erhalten bleibt. Diese modernen Menschen werden Best Ager, Silver Surfer, Woopies oder die Generation 50 plus genannt und stehen mitten in unserer Gesellschaft. Sie sind bereit, Geld dafür auszugeben, dass es ihnen gut geht und sie haben oft diese Mittel auch zur Verfügung. Die Senioren sind eine attraktive Konsumentengruppe für Gesundheitsprodukte, für Bio-Waren und sportliche, angepasste Aktivitäten.

Seniorenreisen

65 % der Senioren nutzen das Internet, um sich über Reisen zu informieren. Gerne und sicher verreisen sie auch mit dem Auto. Obwohl ihr Anteil an der Bevölkerung bei 20 % liegt, sind die älteren Menschen nur zu 13 % an Unfällen mit Personenschäden beteiligt. Bei Reisen geben die Senioren mehr Geld aus als alle anderen Reisegruppen, wie eine Studie der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) gezeigt hat. Die Ausgaben von Senioren sind pro Reise höher als in allen sonstigen Altersgruppen. Besonders stark sind die Reiseausgaben zwischen 2005 und 2015 bei den Rentnern aus den neuen Bundesländern in Ostdeutschland gestiegen, nämlich um 26 %. Kaffeefahrten und Kuraufenthalte sind weitgehend vorbei, Städte- und Kulturtourismus ist bei den Senioren ganz an der Spitze der Reiseziele. Die Reisenden erfüllen sich so manchen Traum, der sie vorher das ganze Leben lang begleitete.

Seniorensport

Sport wird von vielen Senioren begeistert als Möglichkeit wahrgenommen, jung zu bleiben und die Gesundheit in der Natur oder in der Gruppe zu fördern. Bei diesen Aktivitäten liegen allerdings die Männer deutlich vor den Frauen. 21 % der Männer zwischen 50 und 59 Jahren sind laut Weltgesundheitsorganisation mindestens 2,5 Stunden die Woche aktiv. Bei den Männern zwischen 60 und 69 sind es immer noch 19 %, zwischen 70 und 79 sind noch 17 % aktiv. Bei den Frauen sind dies nur 16 %, 17 % und 11 % und damit deutlich weniger Seniorinnen. Bei den Sportarten führt mit 44 % Fitness und Gymnastik vor dem Wandern (39 %), dem Fahrrad fahren (33 %), dem Schwimmen (25 %) und dem Laufen (12 %).

Partnerschaften im Alter

Das geänderte Verhalten in Bezug auf das andere Geschlecht ist ein weiterer Megatrend bei den Senioren. Viele Senioren möchten im letzten Lebensdrittel nicht allein sein und suchen aktiv einen Partner. Die neuen Kommunikationswege im Internet werden dafür gerne genutzt und dem Ausgehen oder Tanzen vorgezogen. Wissenschaftler der Universität von Göteborg in Schweden untersuchten in einer Langzeitstudie zwischen 1971 und 201. Das Ergebnis war, das der Anteil der Senioren mit aktivem Sexleben beständig von ursprünglich 52 % auf dann 70 stieg. Dazu hat sicher auch beigetragen, dass immer mehr männliche Senioren online Viagra kaufen können.

