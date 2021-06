Für Unternehmen: Möglichkeiten der klassischen Werbung

Werbeanzeigen (in Printmedien oder auch digital)

Werbeplakate

Werbespots im Fernsehen und Rundfunk

Werbeflyer und Prospekte

Werbeartikel, Werbegeschenke, Give-aways

Wie viel Budget steht zur Verfügung? Sollen neue Kunden akquiriert oder soll der bestehende Kundenstamm gefestigt werden? Welches Produkt; welche Dienstleistung; welches Unternehmen soll beworben werden? Welche Zielgruppe soll angesprochen werden? (Zielgruppendefinition) Welches Ziel hat die Werbekampagne? Soll die Bekanntheit gesteigert werden? Oder sollen Zielgruppen-relevante Unternehmenswerte hervorgehoben werden?

Powerbanks

Wiederverwendbare Kaffeebecher

Pflaster in einem Kästchen

Stoffbeutel

Feuerzeuge

Notizblöcke und Post-its

Edle Kugelschreiber

Schlüsselanhänger mit Mehrwert (z. B. mit Flaschenöffner-Funktion)

dienen dazu der Zielgruppe des Unternehmens eineüber Werbeträger zu übermitteln. Das heisst konkret: Wird über den TV ein Werbespot ausgestrahlt, so ist der. Werbemittel können aber auch konkrete Objekte sein, wie z. B. ein Kugelschreiber. Zu den klassischen Werbemitteln zählen:Nachdem die Entscheidung für ein Werbemittel gefallen ist, kann man sich über einen geeigneten Werbeträger Gedanken machen.Während ein Werbemittel ein Ausdrucksmittel ist, versteht man unter einemdas, über das das Werbemittel kommuniziert wird. Bei dem oben erwähnten Beispiel bedeutet das: Der Werbespot ist, wie erwähnt, das Werbemittel undIm Textildruck-Bereich kann ein T-Shirt z. B. der Werbeträger sein und der Aufdruck das Werbemittel. Inspiration für Textildruck-Werbung gibt es hier: https://www.werbemittel-oerlikon.ch/ Damit eine Werbemittel-Kampagne Wirkung zeigt, bedarf es durchdachter Planung und sorgfältiger Umsetzung. Leitfragen für eine potenziell erfolgreiche Kampagne, wobei der Erfolg von verschiedenen, individuellen Faktoren abhängig ist, sind:Gute Werbegeschenke sind das Highlight unter Marketern und Kunden. Durch den persönlichen Charakter wirken Werbegeschenke emotional - im Gegensatz zu einem finanziellen Rabatt. Der positive Aspekt kommt primär durch die Haptik des Geschenkes zustande, da dadurch mehrere Sinne angesprochen werden als bei reiner Online- oder Print-Werbung. Zudem bringen Werbegeschenke eine langfristige Wirkung mit sich, anders verhält es sich mit den eher schnelllebigen Onlinemarketing-Massnahmen Bei Werbegeschenken ist es wichtig auf Originalität und eine hochwertige Qualität zu setzen oder dem Kunden mit dem Geschenk einen Mehrwert zu bieten. So erfreuen sich Kunden wirklich daran und die Firma hinterlässt einen bleibenden, positiven Eindruck.Unter Berücksichtigung der, also ethisch-moralischer Normen und gesetzlicher Bestimmungen, ist ein Werbegeschenk, das eine Masse von Kunden anspricht nicht bedenklich. Als persönliche Zuwendung sollte der Werbeartikel nicht angesehen werden können, sodass kein Verdacht auf Korruption oder unethische Praktiken entsteht. Der Arbeitskreis Corporate Compliance empfiehlt für Werbeartikel einen Stückpreis von etwa 50 Euro.Beliebte WerbeartikelBei der grossen Auswahl an Werbeartikeln haben sich folgende, wertig bis hochwertige Werbegeschenke über Jahre hinweg bewährt und sind eine Empfehlung für jeden Unternehmer, der seinen Kunden eine kleine Aufmerksamkeit schenken möchte. Darunter:Eine äusserst beliebte Werbemassnahme ist der. Bedruckte Textilien bieten Unternehmen eine. Das geschieht dadurch, dass das T-Shirt, Polohemd oder die Sweatjacke einmalig bedruckt wird und dann immer wieder getragen werden kann.Um die Werbebotschaft zu verbreiten, kann der Unternehmer das bedruckte Kleidungsstück im Aussenbereich tragen - beispielsweise beim Besuch mit den Kindern im Zoo oder beim Treff mit Freunden im Café nach Feierabend.Mitarbeiter können es den Unternehmensinhabern gleichtun, indem sie Werbeshirts im Aussendienst tragen - eine bereits häufig angewendete Werbemassnahme. Die Voraussetzung der Textildruck-Werbung sind attraktive Schriftzüge, ein einprägsames Logo oder ein spannendes Bild.Unternehmen können bedruckte Kleidung auch an ihre Kunden verschenken. Hierbei ist wieder eine qualitativ hochwertige Verarbeitung entscheidend, da Kunden diese mit dem Unternehmen verbinden.

(ba/pd)