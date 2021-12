Gesund leben - so klappt es

Welche Lebensmittel sind gesund?

Gesünder leben durch viel Bewegung

Gesund zu leben bedeutet, mehr Sport zu machen und bewusster zu essen. Wenn Sie zum Beispiel gerade viel Fast Food essen, sollten Sie den Konsum herunterschrauben oder am besten gar nichts mehr von ungesundem Essen konsumieren.Die Veränderungen im Essen kommen häufig zustande durch den Sport. Wenn Sie mehr Sport machen, werden Sie Ihr Bewusstsein gegenüber Ihrem Körper erhöhen. Das bedeutet, dass Sie Ihr Energieniveau steigern werden und somit nur noch das essen, was für Ihren Körper gut ist.Eine gute Empfehlung ist es, Fleisch in moderaten Mengen zu konsumieren. Meistens ist Fisch die bessere Option als Fleisch aufgrund der Omega Fettsäuren. Essen Sie viele braune Nudeln und verzichten Sie auf fetthaltige und zuckerhaltige Inhaltsstoffe. Trinken Sie viel Wasser und ungesüsste Tees.Weiterhin sollten Sie viel frisches Obst und Gemüse essen. Das native Bio Kokosöl ist ebenfalls gesund . Sie können es auf Ihre Salate draufmachen. Kokosöl und Olivenöl sind äusserst gesund und helfen Ihnen bei der Verdauung. Um einen leckeren Salat zuzubereiten brauchen Sie nur ein paar Tomaten, Salatblätter, Zwiebeln, Gurken und Olivenöl. Die Zubereitung geht sehr schnell. Mehr als 15 Minuten werden Sie nicht brauchen. Essen Sie einen Salat morgens oder abends. Wenn Sie eine Lunchbox haben, nehmen Sie Ihren Salat mit zur Arbeit.Gesund sind auch Trockenfrüchte. Diese können Sie als Snacks verzehren. Trockenfrüchte sind hervorragend für die Arbeit im Büro geeignet. Sie nehmen keinen Platz weg und Sie können sie in der Schublade verstauen oder auf den Arbeitstisch stellen.Sie tun sich einen grossen Gefallen, wenn Sie sich viel bewegen. Machen Sie ausreichend viel Sport damit Sie sich besser fühlen. Durch mehr Bewegung machen Sie bewusste Veränderungen im Verzehr von Lebensmitteln. Sie werden plötzlich spüren, dass Sie sich nur noch gesund ernähren möchten. Dadurch essen Sie mehr frische Lebensmittel, schrauben Ihren Alkoholkonsum zurück und hören möglicherweise auf zu rauchen.

