Job-Knigge: Die richtige Armbanduhr für das Geschäftsleben

Bei der Wahl einer geeigneten Armbanduhr für den Job entscheiden bereits kleine Details über das richtige Modell. Gelten Männer bei einem undurchdacht gewählten Gerät schnell als prollig, wirken Frauen mit Uhren mit Verzierungen eher als unseriös. Zumeist entscheiden kleine Details und Feinheiten darüber, wie seriös oder kompetent Geschäftsleute mit Schmuck-Accessoires eingeschätzt werden.Herrenuhren sind Statussymbole, die Männer bedenkenlos im Business-Alltag tragen können. Eine entscheidende Komponente ist nicht die Marke, sondern die optische Abstimmung zum restlichen Outfit. Ob Männer silberne, goldene oder anthrazitfarbige Uhren auswählen, ist reine Geschmackssache. Doch vor allem bei Modellen mit Lederarmbändern empfiehlt es sich, die entsprechende Farbe an den Farbton des Gürtels sowie der Schuhe anzupassen. Hierbei ist es nicht wichtig, exakt die gleiche Farbgebung auszuwählen. Allerdings sollten Herren darauf Acht geben, dass braune Schuhe mit einem braunen Armband und schwarze Schuhe mit einem schwarzen Armband harmonieren. Der Dresscode ist natürlich der jeweiligen Berufsbranche angepasst. So darf die Wahl der Bekleidung und Uhren in kreativen Berufen auch gern etwas ausgefallener und lockerer ausfallen. Gut zu wissen: In einige Uhren sind Pieptöne integriert. Auch wenn die Töne nur gelegentlich klingeln, sollten diese Geräusche auf jeden Fall deaktiviert werden. Schliesslich könnte die Geräuschkulisse Kunden oder Kollegen stören.Die Seamaster von Omega online im Sale eignet sich als Armbanduhr für den Geschäftsmann von heute. Diese elegante Armbanduhr zieht in mehreren Ausführungen die Blicke auf sich und passt sich dadurch jedem Business-Outfit an. Ob mit elegantem Lederarmband oder mit einem silberfarbig schillernden Armband - dieses edle Design unterstreicht den professionellen Auftritt der Männerwelt. Ein weiteres gutes Beispiel ist die «The Pioneer» der Marke Nordgreen, die mit ihrem minimalistischen dänischen Design die Blicke auf sich zieht. Dieses Schmuckstück trägt die Handschrift des Designers Jakob Wagner, der bereits für namhafte Marken wie Bang & Olufsen tätig war. Das Ziffernblatt dieser Uhr steht in Weiss, Blau oder Schwarz zur Verfügung. Das Gehäuse ist in den Farben Roségold, Anthrazit oder Silber erhältlich.Für Frauen sind Knigge-Regeln für die richtige Armbanduhr im Job wesentlich leichter. Hierbei gilt: Je dezenter die Armbanduhr ist, desto besser. Ziehen die Uhren mit einer ausgefallenen Optik, kleinen Glitzersteinen, einem extravaganten Armband oder markantem Ziffernblatt die Blicke magisch an, sind diese Modelle ideal für den Freizeitbedarf oder Casual Friday geeignet. Tragen Geschäftsfrauen im Büroalltag häufig dezenten Schmuck, ist es unerlässlich, dass diese Accessoires und die Armbanduhr eine Einheit bilden. Eine Kombination aus Silber und Gold funktioniert nicht. Eine gute Option für einen stimmigen Look ist beispielsweise ein Ziffernblatt, das mit der Farbe der Bluse harmoniert.

(ba/pd)