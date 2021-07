Kundenbindung durch Werbegeschenke - So gelingt's

Aus diesem Grund stellen sich viele Marketingabteilungen regelmässig die Frage, wie Sie neue Kunden und Kundinnen überzeugen können. Neben dem Werben in den Sozialen Medien stehen Werbeartikel noch immer hoch im Kurs. Am Verkaufszelt der Messe oder am Werbestand inmitten der Stadt machen sich Werbeartikel sehr gut als Icebreaker. Doch wie sollten Werbeartikel gewählt werden? Welches sind die beliebtesten Werbegeschenke?Werbeartikel bieten zahlreiche Vorteile, welche Sie unbedingt für sich nutzen sollten. Streuartikel werden solche Werbemittel genannt, die in einer grossen Anzahl produziert und in grossen Menschenmassen verteilt werden. Ein Beispiel hierfür ist der Kugelschreiber auf der Messe. Der Vorteil: Für wenig Geld können Sie zahlreiche dieser Artikel herstellen sowie individualisieren lassen. Anschliessend erfolgt das Verteilen fast von Selbst. Das Übergeben der Werbeartikel stellt die perfekte Möglichkeit dar, mit Menschen in Kontakt zu treten. Schliesslich wird deren Interesse durch das kleine Präsent geweckt und auf Sie gelenkt. Hochpreisige Werbeartikel stellen eine angenehme Möglichkeit dar, Partner und Partnerinnen zu halten. Durch das Überreichen eines solchen Artikels zeigen Sie auf, dass Ihnen die Geschäftsbeziehung wichtig ist. Machen Sie in einer dazugehörigen Karte deutlich, dass es sich hierbei um eine Schenkung handelt. Dies bringt steuerliche Vorteile.Werbeartikel gibt es in grossem Umfang. Ihrer Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt, denn jeder Artikel, der im Alltag sinnvoll zu gebrauchen ist, kann durch Ihr Logo sowie Ihre Marke individualisiert werden. Besonders beliebt sind jedoch kostengünstige Produkte wie Schlüsselbänder und Kugelschreiber. Möchten Sie etwas auffallender agieren, bieten sich Cappies und T-Shirts als Werbegeschenk an. Versuchen Sie Schülerinnen, Schüler oder Studierende zu erreichen, gilt es Bürobedarf zu verschenken. Neben Kugelschreibern und Blöcken eignen sich Taschenkalender zur Organisation von Terminen sowie Notizbücher sehr gut.Bei der Wahl des Werbeartikels sollte stets der Nutzen im Vordergrund stehen. Denn je öfter der Kunde oder die Kundin das Produkt im Alltag nutzt, desto tiefer wird die Verbindung zu Ihrer Marke. Denn bei jedem Gebrauch des Kalenders oder Kugelschreibers fällt Ihre Marke ins Auge.Die Seite www.giffits-werbeartikel.ch bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Werbeartikel einzigartig zu gestalten. Giffits Werbegeschenke reichen von der Sonnenbrille über den USB-Stick bis hin zur süssen Leckerei. All diese Werbeartikel werden nicht nur mit Ihrem Logo versehen. Vielmehr haben Sie die Möglichkeit, die Gestaltung nach Ihrem Wunsch anzupassen. Wie fallen Sie am besten ins Auge der Kunden? Wie gelingt es Ihnen, einen seriösen Auftritt, allein durch das Überreichen eines Werbegeschenkes zu gestalten? Bei Ideenlosigkeit bietet die Plattform ausreichend Orientierung. Ideen sowie Ratschläge helfen Ihnen dabei, Ihren individuellen Werbeartikel zu gestalten. Online bietet sich die Logovorschau zum Überprüfen der Designs an. Mit nur einem Mausklick erscheint der Werbeartikel, wie er auch in der Realität an die potenziellen Kunden und Kundinnen übergeben würde.

(fest/pd)