Der 44-Jährige war bis vor gut einem Monat noch Trainer des FC St. Gallen, ehe er der Restrukturierung der Espen unter dem neuen Führungs-Duo Matthias Hüppi und Alain Sutter zum Opfer fiel. Jetzt hat Contini bereits wieder eine Anstellung gefunden und unterschreibt in Lausanne für zwei Jahre.Die ambitionierten Waadtländer, hinter denen seit Beginn des Jahres der Milliardenkonzern INEOS steht, peilen den direkten Wiederaufstieg an. Auf einer Pressekonferenz wurde am Montagmorgen die neue Führungscrew um Contini vorgestellt. Dieser war als Spieler von 2002 bis 2003 bereits einmal für Lausanne tätig. Erfahrungen in der Challenge League hat er mit dem FC Vaduz gesammelt, den er 2014 erfolgreich in die Super League führte.https://twitter.com/lausanne_sport/status/1001048255965392897

(psc/fussball.ch)