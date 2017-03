Via Twitter hat der 30-Jährige ein Foto der Identitätskarte und des Passes veröffentlicht. Neumayr wechselte 2011 aus seiner deutschen Heimat in die Schweiz zum FC Thun. Seither spielt er in der Schweiz bzw. Liechtenstein. Seine Ehefrau Zoé ist Baslerin.Theoretisch wäre Neumayr ab sofort für die Schweizer Nati spielberechtigt. Für Deutschland hat er nie ein A-Länderspiel bestritten. Allerdings ist die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld derart gross, dass der Routinier in der Vergangenheit solche Ambitionen gar nie gehegt hat.

(psc/fussball.ch)