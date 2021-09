Mit Blachen Werbung schalten - das ist beim Druck zu beachten

Corporate Design ? die Wiederkennung als wichtigster Aspekt

Das Material und die Farben

Wo Plakate verblassen oder auch Risse bekommen, sind Blachen stabil und haltbar. Blachen drucken ist aber dennoch eine Herausforderung . Denn auch hier kommt es auf die Qualität und das ausgewählte Design an.Eine gute Werbung zeichnet sich dadurch aus, dass die Schrift des Unternehmens darin zu erkennen ist. Umfragen haben gezeigt, dass viele Menschen verwirrt sind, wenn sie eine Werbung sehen, die sie mit dem werbenden Unternehmen gar nicht in Verbindung bringen. Natürlich möchten einige Marketing -Aktionen genau das erreichen. Allerdings ist das nicht immer eine gute Idee. Blachen werden gerne für dauerhafte Werbung verwendet. Das heisst, der Druck wird so konzipiert, dass die Blachen auch an unterschiedlichen Stellen und für unterschiedliche Bereiche oder Veranstaltungen genutzt werden können.Daher lautet die Empfehlung, sich am eigenen Corporate Design zu orientieren, wenn eine bedruckte Blache geplant ist, mit der verschiedene Einsatzbereiche möglich sind.Eine gute Beratung ist die wichtigste Basis, um die Blachen bedrucken zu lassen. Daher ist es empfehlenswert, sich an einen professionellen Anbieter zu wenden. Hier gibt es die Auswahlmöglichkeiten aus verschiedenen Materialien. Wichtig ist es, dass die Materialien wetterfest sind. Das heisst, sie sollten sowohl Regen als auch Schnee, Hitze und Kälte aushalten können und das über einen langen Zeitraum. Oft werden Blachen an Zäunen und Gerüsten aufgebaut. Hier bläst der Wind teilweise stark. Bei einem hochwertigen Material ist es möglich, die Blachen in verschiedenen Farben bedrucken zu lassen. Es dürfen kräftige Töne sein. Auch die Aufbringung von Logos ist ein wichtiger Aspekt. Das Grössenverhältnis ist in dem Zusammenhang nicht zu unterschätzen.Die erste Zusammenstellung einer Grundlage dafür, wie der Druck später aussehen soll, ist eine grosse Hilfe. Auch hier kann eine Beratung eine Option darstellen, um sich unterstützen zu lassen. Sind die Blachen hochwertig bedruckt, lassen sie sich auch ohne Schäden verstauen oder woanders anbringen und über mehrere Jahre nutzen.

(fest/pd)