Der 42-Jährige wurde in der Winterpause als neuer Cheftrainer bei den Munotstädtern angeheuert. Nach kurzer Bedenkzeit hat Murat Yakin jetzt entschieden, sein Engagement in Schaffhausen fortzusetzen. Er unterzeichnete einen neuen Kontrakt bis Juni 2018.«Die Stimmung in Schaffhausen ist fantastisch. Ich spüre eine grosse Aufbruchstimmung und möchte weiterhin ein Teil des Projektes sein. Die neu geschaffene Infrastruktur ist top und ermöglicht sehr professionelle Trainings- und Spielbedingungen», wird der ehemalige Nati-Captain zitiert.Unter Yakin hat sich Schaffhausen in der Challenge League vom letzten Platz bis auf den vierten Tabellenrang hervorgearbeitet. Unter seiner Führung gab es in bislang elf Ligaspielen sieben Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen.FCS-Präsident Aniello Fontana zeigt sich glücklich: «Das unkomplizierte Vorgehen sowie die rasch erfolgte Zusage, das FCS-Projekt weiter zu unterstützen, machen mich stolz und haben mich sehr beeindruckt. Murat und Hakan Yakin sind sehr ambitionierte Fussballpersönlichkeiten. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam ein spannendes Fussballjahr erleben werden.»Bereits seit einiger Zeit ist klar, dass Yakins Bruder Hakan als Assistent weitermacht.

(psc/fussball.ch)