Onlinemarketing im deutschsprachigen Raum momentan wichtiger als je zuvor

Dies ist aber gerade jetzt von enormer Bedeutung und kann ihnen ganz neue Wege und Möglichkeiten eröffnen. Zunächst einmal ist es natürlich wichtig, den Kontakt zu den Kunden nicht zu verlieren und erreichbar zu bleiben. Die aktuellen Öffnungszeiten können ?dank? Homeoffice ggf. auch varaibel sein und sollten daher immer up to date und die Kontaktdaten aktuell sein. Darüber hinaus ist es gut, die Kunden über Social Media oder einen Newsletter auf den neuesten Stand zu bringen und mit Informationen zu versorgen. Gleichzeitig sind sie ausserdem ergänzend auch noch eine gute SEO Massnahme für das Unternehmen.Für viele Online Händler die Ihre Waren im deutschsprachigen Raum anbieten, haben sich ihre Verkaufszahlen durch die Auswirkungen der Corona Pandemie sogar verbessert anstatt verschlechtert. Im Gegenzug dazu verschärft sich die ohnehin angespannte Lage für stationäre Händler enorm. Das Einkaufen mit dem Tragen einer Maske wird von den meisten Kunden als unangenehm empfunden und die Umsätze im stationären Handel gingen deutlich zurück und sprechen eine eindeutige Sprache. Um sich der Situation anzupassen und um sich mit ihrem Unternehmen bestmöglich aufzustellen, sollten Händler, die bislang über keinen Online-Auftritt verfügen, schnellstmöglich entsprechende Schritte einleiten, um das Internet als eine wichtige Vertriebs- und Werbemöglichkeit zu nutzen. Hierfür kann man sich für eine Webseitenerstellung zum Beispiel von meist state of the Art Konzepten wie es beim Berliner Webdesign oft der Fall ist beraten lassen. Natürlich ist jetzt noch nicht abzusehen, ob sich die Zeiten für stationäre Händler nach der Covid-19 Pandemie wieder bessern werden. Es ist aber in jedem Fall sinnvoll, jetzt zu reagieren und sich bereits heute bestmöglich aufzustellen, um sich sich für zukünftige Situationen zu positionieren. Langfristig führt sowieso kaum etwas an einem soliden Auftritt im Internet vorbei.Ist bereits eine eigene Webseite vorhanden, so sollte diese in Zeiten von Corona besonders gepflegt werden. Die Webseite sollte zum Beispiel regelmässig aktualisiert werden, um aktuelle Neuigkeiten über das Unternehmen während der Covid-19 Pandemie zu teilen und zu verbreiten und um die Kunden immer auf dem Laufenden zu halten. Es können auch weitere aktuelle Nachrichten bezüglich der Corona Pandemie und der Lage aus der jeweiligen Region geteilt werden, um sich damit gleichzeitig für Kunden und Besucher der Webseite als Quelle von aktuellen News zu etablieren. Das sorgt zum einen für einen besseren Zulauf für die Webseite und steigert gleichzeitig auch die Möglichkeit, dadurch neue Kunden zu generieren. Je aktiver die Webseite betrieben wird, desto mehr Kundenfeedback wird man erhalten. Im Gespräch zu bleiben und nicht in Vergessenheit zu geraten, ist in dieser Zeit für Unternehmen und Händler besonders wichtig. Neue und interessante Inhalte auf der Website wie zum Beispiel eine FAQ oder ähnliche Bereiche wären denkbar und für Kunden interessant. Durch gezieltes Onlinemarketing und SEO können die Inhalte hervorgehoben und verbreitet werden, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Ansonsten sollte auf alle Kontaktanfragen von Kunden, egal auf welchen Kanälen, unbedingt zeitnah geantwortet und eingegangen werden. Es ist wichtig, den Kunden das Gefühl zu geben, auch in der momentanen Situation immer für sie erreichbar zu sein, Absprachen treffen zu können und sich darauf zu freuen, sie bald wieder persönlich begrüssen zu dürfen.

(ba/pd)