Qualitäts-CBD-Blüten erkennen

Indoor angebaut: Die Blüten sind heller, da sich sämtliche Parameter kontrollieren und optimieren lassen. Dazu zählen: Wasser, Temperatur, Nährstoffe und Luftfeuchtigkeit.

Outdoor angebaut: Die Blüten sind meist etwas dunkler und weicher. Das liegt daran, dass sich die Parameter wie Sonne, Regen und Luftfeuchtigkeit kaum beeinflussen lassen.

Vielmehr geht es darum herauszufinden, ob die Qualität der Produkte das Geld wert ist. Die folgenden sechs Tipps helfen dabei, die richtige Wahl zu treffen. Das Schweizer Unternehmen uWeed bietet eine breite Palette an laborgeprüften Hanfprodukten. Egal ob CBD-Öle oder Hanfblüten - die Liebhaber des Naturprodukts kommen bei uWeed voll und ganz auf ihre Kosten.Die Farbgebung und die Konsistenz der Blüten lassen viele Schlüsse zu, sagen allerdings nur wenig über die Qualität per se aus. Vielmehr lässt sich mit ihrer Hilfe die Anbaumethode ermitteln.Wichtiger als die Farbe ist der Erntezeitpunkt. Dazu kommen eine optimale Trocknung sowie die bestmögliche Lagerung und Verarbeitung. Diese Faktoren lassen sich relativ zuverlässig bewerten.Wer bei den CBD-Blüten deutlich hinsieht, erspart sich eine spätere Enttäuschung. Ihr Aussehen erlaubt es, den Erntezeitpunkt und die Sauberkeit zu bewerten. Verunreinigungen wie Schmutzpartikel oder Haare gehören nicht auf die Blüten. Dasselbe gilt für Schimmel oder Schädlinge. Wer sich ganz sicher sein will, prüft die Qualität der Blüten mit einer Lupe. Schliesslich sind nicht alle Verunreinigungen mit dem blossen Auge zu erkennen.An dieser Stelle sollte auch die Farbe der Trichome überprüft werden. Dabei handelt es sich um das Harz, das auf einer reifen Blüte zwischen milchig und bräunlich-trübe ist. Sollte es hingegen durchsichtig und klar sein, deutet das darauf hin, dass die Hanfblüten zu früh geerntet wurden.Wichtig: Schimmelbefall kann selbst beim besten Hersteller vorkommen. Deshalb ist es meist nicht notwendig, sofort nach einem neuen Anbieter zu suchen. Kommt es hingegen mehrmals vor, sollte die Nachsicht ein Ende haben.Der CBD-Gehalt von Hanfblüten sagt nichts über ihre Qualität aus. Deshalb ist die höhere Konzentration nicht automatisch besser. Der CBD-Gehalt ist für den Anwendungszweck entscheidend. Wer schwere oder chronische Krankheiten damit behandeln möchte, wählt idealerweise eine hohe Konzentration.Andernfalls entscheidet das Spektrum der Terpene und der Cannabinoide. Diese gehen eine Wechselwirkung ein und sorgen für eine maximale Wirkung bei einem wertvollen Synergieeffekt.Die Produktbeschreibung und der Hersteller geben ebenso Auskunft über die Güte wie die Blüten selbst. Ein wichtiges Kriterium ist dabei, dass die CBD-Blüten von EU-zertifizierten Hanfsorten stammen. Gleichzeitig dürfen sie die legalen THC-Werte nicht überschreiten, die bei maximal 0,2 Prozent THC liegen. Bei Produkten wie CBD-Ölen hingegen ist ebenfalls die Methode der Extraktion entscheidend.Minderwertige CBD-Blüten erkennt man meist am fehlenden oder aber an einem extrem künstlichen Aroma. Ist das der Fall, wurden die Blüten mit Aromastoffen oder Terpenen behandelt. Das sollte keinesfalls so sein. Hochwertige Hanfblüten haben einen dezenten und natürlichen Geruch, der sich beim Zerkleinern intensiviert.Werden die Hanfblüten schonend getrocknet, enthalten sie weniger Chlorophyll. Aromen und Terpene hingegen entfalten sich auf diese Weise optimal, was zu einem besseren Erlebnis beiträgt.

(ba/pd)