Richtig entspannen mit diesen Tipps

Gesunde Ernährung und Sport für mehr Entspannung

Nahrungsergänzungsmittel für Entspannung

Richtige und regelmässige Pausen einlegen

Wer sich gesund ernährt, versorgt seinen Körper mit wichtigen Nährstoffen. Diese haben häufig eine ausgleichende Wirkung und reduzieren Stress. Zudem neigen viele Menschen bei Stress dazu, ungesunde Nahrung zu sich zu nehmen. Fast Food , Fertiggerichte und andere Speisen verstärken jedoch den Effekt der Erschöpfung noch mehr, da sie den Stoffwechsel und somit den gesamten Körper träge machen.Darüber hinaus empfiehlt es sich, weniger Kaffee und Alkohol zu trinken. Bei beiden Getränken handelt es sich um eine Art Nervengift, welches in geringen Dosen zwar durchaus positive Effekte haben kann. Übertreibt man es jedoch, kann sich der gegenteilige Effekt einstellen: Zu viel Koffein macht zittrig und nervös und auch Alkohol sorgt in zu hohen Mengen nicht zu Entspannung, sondern erschöpft den Körper.Viele Vitamine und Mineralstoffe helfen dabei, zu entspannen und Kraft für einen neuen Tag zu tanken. Sie beruhigen auch, wenn sich die Gedanken nicht aufhören zu drehen. Während man diese Vitamine und Mineralstoffe durch die Ernährung in sich aufnehmen kann, gibt es auch Nahrungsergänzungsmittel, die den Körper gezielt mit den Stoffen versorgen. Zu den Vitaminen zählen vor allem B-Vitamine: Vitamin B1, B6, B12. Sie tragen zu einer normalen psychischen Funktion bei und stärken das Nervensystem. In entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln sind ebenfalls Niacin und Folsäure häufig enthalten. Auch CBD Blüten können zur Entspannung eingesetzt werden.Wer sich wundert, dass er bereits am frühen Nachmittag bereits erschöpft ist, sollte seine Pausenzeiten überdenken. In der heutigen Gesellschaft ist es gang und gäbe, keine richtigen Pausen während der Arbeit zu machen. Selbst die Mittagspause wird häufig vor dem Computer verbracht, da man noch schnell etwas fertigmachen wollte. Ehe man es sich versieht, ist die Pause vorbei und man hat eigentlich nur gearbeitet.Dabei sind Pausen, in denen man nicht vor dem Bildschirm – sei es der des Computers oder des Handys – sitzt, wichtig, um zu entspannen. Andernfalls führt das zu permanenter Überlastung des Gehirns und man ist nicht so leistungsfähig und produktiv.

(fest/pd)