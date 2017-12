Nach 15 Jahren

Roger Bigger tritt in Wil zurück

publiziert: Donnerstag, 30. Nov 2017 / 16:35 Uhr

Beim FC Wil kommt es in der Führung zu gravierenden Änderungen: Verwaltungsratspräsident Roger Bigger und Verwaltungsrat Christian Meuli stellen sich an der Generalversammlung vom kommenden Montag nicht zur Wiederwahl. Die beiden langjährigen Verwaltungsräte geben private Gründe für ihre Entscheidung an. Die neuen Mitglieder des Verwaltungsrates werden an der Generalversammlung vorgestellt.