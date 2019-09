Der zuletzt vereinslose Ivorer bleibt dem Land, in dem er den grössten Teil seiner Profikarriere verbracht hat, damit treu. Nach der Vertragsauflösung beim FC Basel im Sommer geht seine Reise nun im Aargau weiter. Serey Dié verpflichtet sich dem FCA vorerst bis zum Ende dieses Kalenderjahres.Der 34-Jährige stiess im Sommer 2008 erstmals in die Schweiz und heuerte zunächst beim FC Sion an. Danach war er auch in Basel und zwischenzeitlich in der Bunesliga beim VfB Stuttgart aktiv. In der vergangenen Rückrunde wurde er beim FCB, wo Trainer Marcel Koller nicht mehr auf ihn setzte, an Xamax ausgeliehen. Nun konnte er als vereinsloser Profi in Aarau unterschreiben.https://twitter.com/FCAarau1902/status/1172102284286877696

(psc/fussball.ch)