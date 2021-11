Smart Home: Bequeme Steuerung der ganzen Wohnung

Smart Home Technologien für die Beleuchtung

Smart Home für die Beheizung

Smart Home für Sicherheit

Smart Home und Entertainment

Sie finden eine grosse Vielfalt verschiedener Systeme im Bereich der Haus- oder Wohnungs-Automatisierung. Während einige spezifische Aufgaben übernehmen (etwa die Lichtsteuerung über Smartphones), stellen andere komplette Systeme zur Einbindung mehrerer Geräte dar. Bestimmte Smart Home Lösungen dienen der Steigerung des Wohnkomforts, während andere einen Beitrag zu erhöhter Sicherheit leisten.Vollständige Smart Home Systeme können verschiedene Geräte, Schaltschränke und Steckdosen integrieren und einbinden. Neben den Komfortvorteilen profitieren Sie als Haus- oder Wohnungsbesitzer:in dank Smart Home Technologien auch von verbesserter Energieeffizienz und sinkenden Verbrauchskosten.Aufgrund der Vielfalt der Systeme sind nicht sämtliche Produkte und Lösungen miteinander kompatibel. Aus diesem Grunde ist es empfehlenswert, sich bereits im Vorfeld genau Gedanken um Art und Einsatzbereich zu machen. Möglicherweise ist Ihnen eine Hauptaufgabe besonders wichtig, sodass das Smart Home System nur dieser einen Anforderung genügen muss. Oder sie wünschen sich ein Rundum-Automationssystem, das mehrere Smart Home Lösungen miteinander verbindet.Mit smarten Beleuchtungs-Technologien lässt sich die Beleuchtung nicht nur komfortabel, sondern auch energiesparend und nachhaltig steuern. Bedarfsgerechte Beleuchtung schont nicht nur die Augen, sondern auch den Geldbeutel und trägt zu einer Steigerung des Wohlbefindens bei. So können Sie etwa festlegen, dass die Beleuchtung sich der Tageszeit anpasst und beispielsweise erst bei Dunkelheit einsetzt. Ebenso können Sie mit smarten Beleuchtungssystemen den Energieverbrauch messen. Über entsprechende Apps können Sie sämtliche angeschlossenen Leuchtmittel kontrollieren und steuern.Gerade in Zeiten steigender Energie-Verbrauchspreise ist eine intelligente Steuerung der Beheizung von Vorteil. Mit smarten Heizungs- oder Raumklima-Steuerungen können Sie nicht nur von höherem Heizkomfort profitieren, sondern auch nachhaltig zur Energieeinsparung beitragen. Die Möglichkeiten reichen von smarten Reglern für einzelne Heizkörper bis zu einer zentral gesteuerten Heizung für das gesamte Haus, die Wohnung oder ein komplettes Gebäude. Automatisierungssysteme können dank Funksteuerung und Internetverbindung auf individuelle Heiz-Bedürfnisse reagieren. Auch auf Wetterverhältnisse und Aussentemperaturen reagieren die smarten Technologien.Der Bereich Sicherheitstechnik profitiert ebenso von Smart Home Technologien. Neben einbruchhemmender Verglasung können auch vernetzte Apps ihren Beitrag zur Sicherheit der Wohnung oder des ganzen Anwesens leisten. Teillösungen wie smarte Türsprechanlagen mit Videoübertragung direkt auf das Smartphone sind ein Beispiel. Ebenso gibt es modular erweiterbare digitale Rundum-Überwachungslösungen für Gebäude. Diese und andere Systeme können sich flexibel an Bedürfnisse oder Gewohnheiten anpassen und stellen eine wertvolle Ergänzung zu mechanischem Einbruchschutz dar.Auch für Multimedia und Entertainment lässt sich die Smart Home Technologie nutzen. Über vernetzte Geräte wie Fernseher, Tablets oder Handys können Sie jederzeit auf multimediale Inhalte zugreifen, die Sie beispielsweise auf einem PC, einer Festplatte oder einer Cloud gespeichert haben. Via Heimnetzwerk stehen all diese Inhalte auf beliebigen Endgeräten zur Verfügung. Auf diese Weise können Sie auf Videos, Musik, Hörbücher oder Spiele ortsunabhängig zugreifen.

(fest/wohnen.ch)