So können Sie effektiv Videos schneiden für die sozialen Netzwerke

Hier geht es aber nicht nur um Videos drehen und Fotos schiessen, sondern auch um das Bearbeiten. Durch die immer grösser werdende Bedeutung dieser Formen haben sich auch mehr und mehr Foto- und Videobearbeitungsprogramme entwickelt. Hier möchten wir Ihnen zeigen, auf was Sie achten sollten, wenn es darum geht Videos für die sozialen Netzwerke zu bearbeiten.Wo Videos damals noch für den eigenen Gebrauch oder auch in der Schule/Universität angewendet wurden, gibt es heute viele weitere Optionen. Die sozialen Netzwerke kommen in vielen Formen und in fast allen können auch Videos genutzt werden. Das beste Beispiel ist die Plattform TikTok, welche auf kleinen Videos basiert, die nur wenige Sekunden dauern. Gleiches gilt für die Instagram Stories oder die Instagram Reels, welche mit kurzen, aber prägnanten Videosequenzen die Follower begeistern. Da die heutigen sozialen Netzwerke allerdings vor allem auf den schnellen Konsum aufgebaut sind, spielt auch die Videobearbeitung eine viel wichtigere Rolle. Statt mehrere Minuten die Zeit finden zu können dem Zuschauer eine Nachricht übermitteln zu können, müssen heute möglichst viele Informationen und Eindrücke in nur wenige Sekunden verpackt werden. Dies erscheint als ein grosses Problem, vor allem für Anfänger. Doch ein ideales Videobearbeitungsprogramm und Übung nehmen Ihnen reichlich Arbeit ab!Auch Sie möchten Freunde, Verwandte und Bekannte mit eigenen Videos auf den sozialen Netzwerken begeistern? Dann geben wir hier hilfreiche Tipps, die Sie dabei unterstützen werden, ansprechende Videos in kürzester Zeit zu schneiden.Ohne ein gutes Videobearbeitungsprogramm geht es leider nicht! Hier sollte nicht nur auf ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis gesetzt werden, sondern als Anfänger muss das Programm ebenfalls eine einfache Bedienung vorweisen. Glücklicherweise gibt es bereits tolle Programme auf dem Markt und viele sind sogar kostenlos! Wir empfehlen Ihnen vor allem https://www.movavi.de/videoconverter/ , da dieses Bearbeitungsprogramm Ihnen nicht nur dabei hilft Videos zu schneiden, sondern zugleich haben Sie einen Converter dabei. Mit diesem Programm sind Sie immer startklar und können einfach und schnell Ihre Videos bearbeiten.Es ist oftmals ein grosses Problem, vor allem wenn Sie die Videos mit einer Kamera aufnehmen und dann ein bestimmtes Format für die sozialen Netzwerke benötigen. Hierbei müssen Sie konkret schauen, in welchem Dateiformat Ihre Kamera die Videos aufnimmt (manchmal kann man dies in den Einstellungen aufrufen und anpassen) und welches Format für die sozialen Netzwerke benötigt wird. Nutzen Sie einen Converter, um das Video in das passende Format umzuwandeln.Ein Problem, vor dem viele Menschen stehen, ist die Frage für welche sozialen Netzwerke das Video geschnitten werden soll, denn leider gibt es erhebliche Unterschiede. Bei YouTube zum Beispiel sind auch längere Videos in Ordnung, sodass Sie dann allerdings auch mehr filmen und oftmals auch mehr bearbeiten müssen. Bei den Instagram Stories reicht es kleine Sequenzen aneinander zu setzen, doch TikTok und Reels, müssen möglichst kurz und knapp gehalten werden. Dies zeigt auch, dass die Videos oftmals untereinander in den sozialen Netzwerken nicht ausgetauscht werden können.Wie bereits erwähnt gibt es erhebliche Unterschiede, wenn es darum geht, für welches soziale Netzwerke die Videos bearbeitet werden sollen. Vor allem aber sollten Sie auf die Ausrichtung achten, wenn Sie filmen. YouTube Videos sollten im Querformat gefilmt werden, da diese den ganzen Bildschirm des Zuschauers einnehmen, Instagram Stories, Reels und TikTok müssen allerdings im Hochkant-Format gefilmt werden.

(fest/pd)