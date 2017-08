Spezielle Reifen weiter im Trend

Ganzjahresreifen die seit Jahrzehnten angeboten werden sorgen zwar dafür dass man weniger häufig die Reifen wechseln muss, sie sind aber oftmals auch um einiges höher im Preis angesetzt wie die bekannten saisonal nutzbaren Reifenarten. Schon wegen der Vereinfachung der Produktionsprozess, eines einfacheren Vertriebsprozesses und erheblichen Kosteneinsparungen bei der Lagerhaltung sollte man davon ausgehen können, dass gerade Ganzjahresreifen somit von der Automobilindustrie - und gerade von Reifenherstellern und -händlern - besonders favorisiert werden und alles getan wird damit Winter- und Sommerreifen im besten Fall nur noch ein Nischenprodukt darstellen. Trotzdem ist das Gegenteil der Fall. Unternehmen wie Michelin und Continental versuchen mit immer neuen Investitionen und Neuentwicklungen den Markt im Bereich der saisonalen Reifen weiter auszubauen. Zu diesem Zweck werden bei Reifentest von Automobilklubs im In- und Ausland immer wieder neue Reifeninnovationen vorgestellt, um sich auf dem Markt bestmöglich zu platzieren. So wurde zum Beispiel bei einem Test in Tschechien dieses Jahr ein Reifen mit Hightech-Fasern vorgestellt.

Woher kommt aber nun diese besonders hohe Engagement in einem Bereich dem man zumindest theoretisch nicht soviel Bedeutung beimessen müsste? Natürlich gibt es hier eine Reihe von Vorschriften und Gesetze die dafür sorgen, dass Sommer - und Winterreifen nicht so schnell abgeschafft werden. Aber letztendlich ist es wohl eher die, bei den Herstellern schon lange vorhandene Erkenntnis, dass man mit dieser Art von Reifen ein besonderes Produkt für besondere Anforderungen entwickelt hat. Gerade in diesem Fall führt ein hochentwickeltes Produkt zu nachweislich weniger Unfällen und somit zu deutlich weniger Verletzten und Todesfällen auf europäischen Strassen, bzw. sogar in der Welt. Letztendlich machen es solche Erkenntnisse Reifenherstellern, welche aufgrund Ihrer Produkte sowieso in einer besonderen Verantwortung stehen, unmöglich saisonalen Reifen weniger Bedeutung in ihrer Produktplanung einzuräumen. Sowohl Winter- wie auch Sommerreifen werden somit wohl auch weiterhin jedes Jahr aufs neue mit beeindruckenden Innovationen die bestmögliche Sicherheit auf den Strassen Europas und der Welt bieten.

(ja/IFJ)