The sunny side of life: So wird das Leben glücklicher

Oder sind wir glücklich, wenn wir in einem Luxus-Sportwagen über die Autobahn rasen, in einem Sternerestaurant speisen und uns anschliessend in das Penthouse in Zürich zurückziehen? Sind wir glücklich, wenn wir in den angesagten Clubs der Stadt wilde Partys feiern, die Korken der teuersten Champagnerflaschen knallen lassen und extra für dieses Event die It-Girls der Saison einladen?

Zugegeben, das klingt alles fantastisch, doch wenn man sich auf die Spuren des Glücks begibt, macht man eine gar nicht so überraschende Entdeckung: Wahres Glück kommt von Innen - allerdings nicht immer und nicht ausnahmslos.Stellt sich die Frage, was damit eigentlich gemeint ist. Wann sind wir glücklich? Dieser Beitrag liefert Antworten.



Kurzfristiges und langfristiges Glück

Die Glücksforschung aus Sicht der Ökonomie bescheinigt den Schweizern ein einigermassenakzeptables Glücksniveau. Immerhin umfasst das 50 % der Schweizer, die sich als glücklich bezeichnen. Knapp 30 % behaupten von sich, sehr glücklich zu sein. Unsere deutschsprachigen Nachbarn Österreich und Deutschland geben an, noch glücklicher zu sein. Vergleichbar sind die Zahlen trotzdem nicht. Denn jeder versteht unter Glück etwas anderes.

Es gibt kurzfristiges Glück - zum Beispiel ein herzzerreissend romantischer Kuss - und es gibt langfristiges Glück, zum Beispiel das Leben in einer liebevollen Partnerschaft, gute Gesundheit und finanzielle Sicherheit. Glück lässt sich nicht in Einheiten messen wie zum Beispiel eine Schüssel Glück, 1 Stunde Glück, oder 5 Grad Glück. Glück ist etwas, das persönlich empfunden wird. Es geht um Gefühle. Und deshalb ist es im Grunde nur möglich, Menschen zu befragen, was sie glücklich macht, um herauszufinden wie das Leben glücklicher wird.



Die glücklichen Dänen

Die Statistiken zeigen es regelmässig: Die Dänen sind das glücklichste Volk im internationalen Vergleich, wobei die Schweizer Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen dafür gesorgt haben soll, dass die Dänen vom Thron gestossen wurden.



Die Dänen sollen glücklich sein, weil sie in gesicherten Verhältnissen leben, sei es politisch oder sozial. Hinzu kommt ihre offene und gesellige Lebensart. Freundschaften zu pflegen steht bei den Dänen hoch im Kurs. Was können wir von dem nordischen Volk lernen? Ist Freundschaft ein Schlüssel zum Glück? Ja, Freundschaft gehört definitiv dazu und hat für manche sogar einen höheren Stellenwert als die Liebe zum Partner oder zur Partnerin.



Geld macht glücklich

Ja es stimmt. Geld macht glücklich. Und zwar in Relation zur Ausgangsbasis. Haben Sie kein Geld, machen Sie bereits 20 Schweizer Franken glücklich. Verdienen Sie monatlich ein paar Tausend Franken, löst der Betrag sicherlich kein überwältigendes Glücksgefühl aus. Ob Geld für Sie persönlich ein wichtiger Glücksfaktor ist, lässt sich auf unterschiedlichen Wegen herausfinden. Diese Fragen bringen Sie auf die richtige Spur:

Freue ich mich über eine saftige Gehaltserhöhung?

Lässt mich Geld auf dem Sparkonto ruhiger schlafen?

Bereiten mir Dinge Freude, die ich mir nur mit Geld kaufen kann?

Um in den Genuss von mehr Geld zu kommen, um sich die Dinge zu kaufen, die glücklich machen, lässt sich ganz einfach ein Privatkredit aufnehmen . Einfach ist es in der Tat, denn schon mit wenigen Klicks ist die Anfrage gestartet und innerhalb kurzer Zeit liegt die Antwort auf die Frage vor, ob Glück in Form von Geld verfügbar ist oder nicht.Falls ja, stehen dem Shoppinggenuss keine Hürden mehr im Weg. Was darf es denn sein? Mode von Prada, Gucci oder Chanel? Oder doch lieber ein Wellnesswochenende im 5-Sterne-Luxusressort? Je nach Kreditbetrag sind auch deutlich teurere Luxusgüter erschwinglich, wie sie nur die Schweizer herstellen Das innere Glück fusst nicht auf äusseren Einflüssen könnte man meinen, allerdings ist diese spartanische Form des Glücks nur wenigen grossen Geistern vorbehalten - zum Beispiel dem Dalai Lama. Der Mann strahlt trotz der äusserst schwierigen Umstände, in denen er sein ganzes Leben verbracht hat, eine unglaubliche Freude aus, die sich mit Worten nicht beschreiben lässt.Was macht den Dalai Lama glücklich? Seine Antwort lautet: «Mitgefühl, Liebe und Toleranz.» Wer einmal das grosse Glück hat, dem Dalai Lama auf Armeslänge nahe zu kommen, der wird buchstäblich von seiner Liebe umfangen. In seinem Blick liegt Respekt, er lächelt fast andauernd und dabei strahlt er spürbar so viel Ruhe aus, wie ein Kachelofen die gespeicherte Wärme. «Ein ruhiger Geist bring innere Stärke.» Das ist noch so ein Satz, der nachdenklich macht.

Für den ruhigen Geist tut er sehr viel. Sein Zauberwort lautet Verzicht. Er verzichtet auf Fernsehen und Mobiltelefon, er geht nicht ins Kino und nicht shoppen. Das hält er für absolute Zeitverschwendung. Zudem ist er der Auffassung, dass Reichtum nicht glücklich macht, denn er hat in seinem Leben viele unglückliche Reiche kennengelernt. Er hält dagegen, dass Erfolg sich nicht an den Nullen vor dem Komma ablesen lassen, sondern an der Anzahl der glücklichen Individuen einer Gesellschaft - was Hund, Katz und Maus mit einschliesst. Und so gesellen sich zu der Liste der bereits genannten glückbestimmenden Faktoren noch die Werte Warmherzigkeit und - ja - Freundschaft hinzu. Da schliesst sich der Kreis zum zuerst genannten Schlüssel zum Glück, den die Dänen aufs Tapet gebracht haben.

Sorgt Geld für die Grundzufriedenheit...

...und für die Sicherheit im Leben, dann ist es ein durchaus sinnvolles Element, das dem Faktor Glück eine fruchtbare Grundlage bietet. Pflanzt man auf dieser Grundlage Mitgefühl, Liebe, Toleranz und Warmherzigkeit ein, werden diese Pflanzen wachsen und dafür sorgen, dass das Glücksgefühl im Leben mitwächst. Glauben Sie nicht? Ausprobieren kostet keinen einzigen Schweizer Franken. Sie könnten es sogar testen, wenn Sie beim Shopping auf der Champs-Elysee auf Ihren Manolo Blahniks gelassen lächelnd herumstolzieren.

(mw)