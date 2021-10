Tipps für die Gestaltung des Homeoffice

Kauf von Büromöbeln

Kurze Tipps für die Gestaltung des Grundrisses für das Homeoffice

Mit der Übersiedlung der betrieblichen Aktivitäten in das Eigenheim müssen neue Rahmenbedingungen für das Arbeiten zu Hause geschaffen werden. Nicht immer ist das ein leichtes Unterfangen und besonders in grösseren Familien steht man vor Herausforderungen. Gepaart mit diesen veränderten Lebensbedingungen steigt auch der Wunsch nach einem flächenmässig grösseren zu Hause. Ein zusätzlicher Raum soll daher für das Homeoffice genutzt werden können. Der Garten soll ebenso ausreichend Platz schaffen, um an warmen Sommertagen auf der Terrasse arbeiten zu können. Die Fixpunkte für die Gestaltung des Eigenheims sind immer nach individuellen Gesichtspunkten aus gerichtet zu gestalten.Die Anschaffung der Büromöbel ist hier noch die kleinste Herausforderung, wobei man sie nicht unterschätzen sollte. Selbst in einem grösseren Raum für das Homeoffice sollte der Bürotisch zum Stuhl passen. Genaues Augenmass bei der Gestaltung ist ebenso von grosser Bedeutung. Man sollte daher auch seine Fixpunkte kennen und in diesem Zusammenhang die individuellen Voraussetzungen im Vorfeld prüfen. Es macht zum Beispiel einen Unterschied, wo Sie ihren neuen Schreibtisch platzieren. Es sollte ausreichend viel Licht eingeräumt werden, damit ein effizientes Arbeiten ermöglicht werden kann. Ausserdem ist es wichtig, in welcher Richtung zum Fenster der Schreibtisch stehen wird. Wenn Sie beispielsweise Linkshänder sind, sollte die Sonneneinstrahlung von der rechten Seite auf den Schreibtisch strahlen. Damit wird auch diese Seite begünstigt dargestellt und Sie können in Ruhe ohne die Einwirkung von Schattenbildung arbeiten. Wichtig ist auch, dass Sie sich in ihrem neuen Bürostuhl wohlfühlen können. Viele Menschen verbringen bis zu 12 Stunden durchgehend in ihrem Stuhl. Selbst nach einer 5-Tageswoche sollten Sie ohne Rückenbeschwerden in das verdiente Wochenende übersiedeln können.Zunächst sollten Sie ihre persönlichen Fixpunkte bestimmen. Erst in einem zweiten Schritt ist an die grobe Raumplanung zu denken. Kurze Wege im Homeoffice sind wichtig, wenn Sie beispielsweise in einem Aktenschrank zu Ordnern greifen möchten. Diese Ideensammlung ist daher wichtig.

(fest/pd)