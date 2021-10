Tipps und Tricks für einen gesunden Lebensstil

Gesunde Ernährung als Basis

Nahrungsergänzungsmittel als Kassenschlager

Man versucht, sich gesünder zu ernähren und ausreichend Schlaf zu bekommen. Es sind die zwei grundlegenden Argumente, die für einen gesunden Lebensstil sprechen. Wer diese beiden Elemente weglässt, wird auf lange Sicht auch nicht gesund bleiben können. Nur die wenigsten Menschen können trotz dieser widrigen Umstände überleben. Wichtig ist ausserdem, sich mit den individuellen Voraussetzungen zu beschäftigen. Hier hilft zum Beispiel ein Bluttest, um feststellen, auf welche Bereiche man sich vordergründig konzentrieren sollte. Beispielsweise ist ein hoher Cholesterinspiegel hinderlich für ein gesundes Gesamtblutbild.Das kann mehrere Ursachen haben. Die Details bzw. die Therapie zur Lösung des Problems, sollte durch einen Arzt festgestellt werden. Bei anderen Faktoren mag es leichter sein, das Problem zu lösen. Man weiss zumindest aus wissenschaftlichen Studien über die Ursachen Bescheid und kann deshalb mit der normalen Ernährung sehr viel zum Positiven steuern. Denken Sie in diesem Zusammenhang beispielsweise an einen erhöhten Harnsäure-Wert im Blut. Harnsäure bildet sich durch ein zu fettes Essen. Ausserdem kann eine Eiweiss-reiche Ernährung zu einer erhöhten Harnsäure führen. Wenn Sie also ihre Ernährung umstellen und beispielsweise den Fleischkonsum reduzieren, löst sich das Problem von selbst. Auch die Aufnahme von Enzymen kann hilfreich sein, um die Verdauung von Proteinen zu verbessern. Ananas gelten als gesunde Quelle und liefert nicht nur wertvolle Vitamine.Die Enzyme tragen auch zur Spaltung von Proteinen in die einzelnen Aminosäuren bei. Dadurch lässt sich dieses Element auch leichter vollziehen und die Harnsäure auf natürlichem Wege auf ein normales Level bringen. Viele Menschen vertrauen auch auf Nahrungsergänzungsmittel. Enzyme lassen sich beispielsweise leichter aufnehmen, wenn man sie in Kapsel- oder Tablettenform aufnimmt. Neben den herkömmlichen Vitamin- und Mineralstoffpräparaten gibt es aber auch zahlreiche Produkte, die einen wertvollen Nutzen haben. Zum Beispiel sind CBD Produkte ein wahrer Verkaufsschlager. Sie helfen, den Blutdruck zu senken und tragen zu allgemeinem Wohlbefinden bei.

(fest/pd)