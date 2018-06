Der 25-jährige Stürmer wird am Freitag die medizinischen Tests bei den Romands absolvieren und dann einen Vertrag bis 2021 unterzeichnen. Der Vertrag des 25-Jährigen in Thun, der bis 2019 gelaufen wäre, wird vorzeitig aufgelöst. Lausanne wird allerdings eine Ablöse zahlen. Diese könnte laut «Blick» bei rund einer Million Franken liegen.«Klar ist es schade, einen Spieler wie Simone zu verlieren. Auf der anderen Seite ist uns und den Fans bewusst, dass wir auf solche Transfererlöse angewiesen sind, um in der Super League bestehen zu können», kommentiert Thuns Sportchef Andres Gerber den Abgang von Rapp, der im Sommer 2015 vom FC Wohlen nach Thun stiess.Wegen des Transfers holt Thun Dominik Schwizer nun bereits vorzeitig von Rapperswil-Jona in den Kader. Ein Transfer wurde ursprünglich per 1. Juli 2018 vereinbart.Weiter geben die Berner Oberländer bekannt, dass die Ausleihe von Silvano Schäppi beendet wurde. Der 23-jährige Aussenverteidiger kehrt wieder zum FC Lugano zurück. Von YB wird dafür Aussenverteidiger Sven Joss verpflichtet.Innenverteidiger Timo Righetti zählt ab sofort zum Kader der 1. Mannschaft.

(psc/fussball.ch)