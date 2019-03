Für den 53-jährigen Deutschen ist es eine Rückkehr, trainierte er die Munotstädter doch bereits zwischen 2000 und 2007. In der Vorwoche hatte sich Schaffhausen bereits von Ex-Geschäftsführer und Sportchef Axel Thoma getrennt. Unter anderem weil dieser nicht auf die sporliche Baisse reagierte und Smiljanic die Stange hielt.Jetzt muss der 42-Jährige den Hut nehmen. Von Seeberger ist die neue Klubleitung um Fabio Fontana und Marco Truckenbrod-Fontana überzeugt: «Die Vereinsleitung des FC Schaffhausen ist überzeugt, mit Jürgen Seeberger einen hungrigen und erfahrenen Trainer verpflichtet zu haben, vor allem liegt ihm der Gelb-Schwarz-Club sehr am Herzen», schreibt der Klub in einer Mitteilung.

(psc/fussball.ch)