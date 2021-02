Trends in der Metallverarbeitung 2021

Neben der Handarbeit gab es maschinelle, von Hand gesteuerte Prozesse. Mittlerweile hat die Computertechnik in der Metall verarbeitenden Industrie Einzug gehalten. Dies ist mit verschiedenen Vorteilen verbunden:* Schnelle Bearbeitungen der Werkstoffe* Präzise Fertigungstechniken* Serienfertigung identischer Teilen ist möglich* Geringe und hohe Stückzahlen lassen sich komplikationslos fertigen* Weniger Personal durch den Einsatz computergesteuerter AnlagenFür die Beschäftigten in der Metall verarbeitenden Industrie haben sich durch den Einzug der neuen Technik in den letzten Jahren viele Veränderungen ergeben. Weiterbildungen ermöglichen die Bedienung der modernen Maschinen. Auch die Ausbildungsberufe orientieren sich an der neuen Technik . So ist sichergestellt, dass sich auch in Zukunft genug Mitarbeiter finden, um die moderne Produktion zu steuern.Möchten Sie in Ihrem Unternehmen den Maschinenpark modernisieren, haben Sie eine grosse Auswahl an Möglichkeiten. Wenn Sie sich für Abkantmaschinen von Jorns entscheiden, können Sie eine individuelle Konfiguration vornehmen. Wählen Sie eine Biegemaschine oder Abkantmaschine aus und optimieren Sie diese für Ihren individuellen Einsatz. Sie können die Maschinen einzeln betreiben oder in eine Anlage integrieren, die Teil einer Produktionsstrecke ist. Dank der computergesteuerten Automatismen ist es möglich, die Fertigung der einzelnen Elemente auf ein zeitliches Minimum zu reduzieren. So gestalten Sie die Produktion mit einer erhöhten Quantität und können deutlich flexibler planen.Die modernen Maschinen sind eine wichtige Investition in die Zukunft. Im Mittelpunkt steht die intelligente Fabrik. Nicht nur der Unternehmer, sondern auch die Mitarbeiter profitieren von den modernen Maschinen und Anlagen. Körperlich schwere Arbeit Gehölz der Vergangenheit an. Der Metallfacharbeiter überträgt die Handarbeit auf die Maschine. Die Fertigung ist genauer, als mit der Hand, und deutlich filigraner. Einzig kleine Bauteile lassen sich ebenso herstellen wie grosse Teile in allen erdenklichen Formen. Wenn Kunden Teile nachbestellen, gibt es durch die moderne Computersteuerung keine Abweichungen in Bezug auf die Abmessungen. Auch Jahre später ist es möglich, originale Bauteile produzieren zu lassen. Die Vorgaben sind im Computer hinterlegt und lassen sich jederzeit abrufen.Das Arbeiten in der intelligenten Fabrik bringt für die Arbeitnehmer Erleichterungen , aber auch neue Herausforderungen mit sich. Die Steuerung der computergestützten Maschinen und Anlagen erfordert Wissen und Flexibilität. Um die Kapazität der Fertigungsmaschinen voll auszunutzen, ist häufig Schichtarbeit notwendig. Dies zahlt sich aber aus, denn die ununterbrochene Produktion erlaubt eine hohe Quantität. Sie können die Aufträge Ihrer Kunden deutlich schneller erledigen, als dies mit klassischen Fertigungsmethoden möglich wäre.Ein Vorteil der modernen computergestützten Fertigung in der Metall verarbeitenden Industrie ist, dass die Qualität durch die schnelle Fertigung nicht leidet. Alle Vorgaben geben Sie in den Computer ein. Hier ist es wichtig, auf korrekte Angaben zu achten und dies auch zu überprüfen. Die Maschinen produzieren jedes Teil in einer gleichbleibenden Qualität, und zwar auch dann, wenn sehr hohe Stückzahlen gefordert sind. Qualität und Quantität sind in der modernen Industrieproduktion eine untrennbare Einheit.

(ba/pd)