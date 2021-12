USA: Schuldeneintreiber jagen jetzt auch auf Social Media

publiziert: Donnerstag, 2. Dez 2021 / 18:05 Uhr

Schuldeintreiber in der USA dürfen seit kurzem auch säumige Schuldner per Social Media kontaktieren. Ein entsprechendes Gesetz des Consumer Financial Protection Bureau ist diese Woche in Kraft getreten. Betroffen sind Millionen US-Bürger, einer Umfrage zufolge sollen im Jahre 2017 über 70 Mio. US-Amerikaner von Inkassobüros kontaktiert worden sein.