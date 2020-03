Vom Winter in den Frühling - Die besten Outfit-Tipps

In einem dicken Pullover und langen Wintermantel erwärmt sich der Körper viel zu schnell, wenn die Sonnenstrahlen zum Frühlingsbeginn immer stärker werden. Deshalb ist eine vielseitige Garderobe zum Winterende angesagt, welche sich flexibel den Umschwüngen bei den Temperaturen anpasst. Nach dem langen und kalten Winter sind viele Menschen verzweifelt auf der Suche nach Licht und Sonne, deshalb halten sich so manche Frischluftliebhaber erneut in Gärten und Parks auf. Dabei ist jedoch die richtige Kleidung von grosser Bedeutung, damit der Körper nicht auskühlt, wenn der Tag zu Ende geht. Mit dem Frühling zieht auch ein neues Lebensgefühl ein, die Vorfreude auf die warme Jahreszeit beginnt. Jetzt ist wieder der Zeitpunkt für leuchtende Farben und bunte Muster gekommen, welche den dunklen und sehr langweiligen Dresscode der Winterzeit ablösen. Statt wärmender Hosen ist der Rock wieder angesagt, gegebenenfalls in Verbindung mit einer blickdichten Strumpfhose.

Frühlingshafte Outfits kombinieren

In keinem Kleiderschrank darf der dünne Pullover für die Übergangszeit fehlen. Esprit überzeugt seine treuen Kundinnen schon seit mehr als 50 Jahren mit hochwertiger Mode, welche sich durch langlebige Qualität und günstige Preise auszeichnet. Dabei liegt das Augenmerk stets auf einem zeitlosen Stil in Verbindung mit aktuellen Trends. Bei allen Produkten sind eine verantwortungsbewusste Herstellung und hautfreundliche Materialien selbstverständlich, damit sich jeder auch im Frühling rundherum wohlfühlen kann. Für eine perfekt zusammenpassende und variable Garderobe lässt sich am besten ein warmes Kleidungsstück mit einem luftigen Teil kombinieren, zum Beispiel mit den langen Kleidern von Benetton. Auf diese Weise geht ein wenig der Wintermode in den Frühling über und wärmt den Körper, wenn es zwischendurch doch wieder kühler wird. Dabei sind modisches Gespür und Kreativität gefragt, jedoch ist schlussendlich erlaubt, was gefällt.

So gelingt der lockere Frühlingsstil

Besonders praktisch für frühlingshafte Outfit-Ideen ist der Lagenlook. Damit lässt sich stilsicher den Temperaturschwankungen von kalt zu warm entgegensehen. Sehr stylisch wirkt die Kombination von Blusenkleid mit einer eng anliegenden Hose, beispielsweise von Cecil. Das Blusenkleid zeichnet sich durch einen lockeren und fliessenden Schnitt aus, welcher die weibliche Figur vorteilhaft umspielt. Wenn es zu warm wird, lässt sich die Hose ausziehen. Deshalb passen zu diesem Outfit hervorragend wadenhohe Stiefel oder Ankle Boots, die anfänglich entweder unter oder über der Hose getragen werden.

Elegante Mode im Frühling

Für den Beruf und schicke Veranstaltungen gehört ein Hosenanzug als Basisausstattung in jede Garderobe. Dabei müssen das Oberteil und die Hose nicht immer gemeinsam getragen werden. Vielmehr lassen sie sich ganz gezielt mit aktuellen Trendteilen kombinieren. Ein inspirierender Look für den Frühling entsteht durch eine kräftige Farbgebung beim Hosenanzug, unter anderem in Rot, Blau oder Violett. In Kombination mit einer schwarzen Hose oder einem grauen Blazer, lässt sich der auffallende Effekt bei Bedarf abschwächen. Statt einer Bluse passt an kühlen Frühlingstagen auch ein dünner Pullover unter den Blazer. Bei der Auswahl der Farben und Stoffe können wagemutige Fashionistas gerne experimentieren und neue Kombinationen ausprobieren.

(ba/pd)