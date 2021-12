Wann sollte man mit kleinen Kindern unbedingt zum Augenarzt gehen?

Worauf sollten Eltern achten?

Das Verhalten des Säuglings beobachten

Regelmässige Untersuchungen beim Kinderarzt

Wie untersucht der Augenarzt kleine Kinder?

Schielen

Lichtempfindlichkeit

Augenbewegungen

Grauer Star

Dem Augenarzt stehen verschiedene Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung

Den Grauen Star bei Kleinkindern behandeln

Ein grosses Problem ist jedoch, dass sich die Augen eines Säuglings erst nach der Geburt richtig ausbilden. Wird in dieser Zeit eine Korrektur der Probleme versäumt, kommt es zu lebenslangen Beeinträchtigungen. Mit angepassten Sehhilfen lassen sich zwar einige Korrekturen und Verbesserungen erzielen, aber das eigentliche Problem kann zumeist nur in früher Kindheit beseitigt werden.Meistens merken es die Eltern gar nicht, dass es beim Nachwuchs Probleme oder Erkrankungen an den Augen gibt. Diese fallen mitunter erst dann auf, wenn die medizinische Untersuchung zur Einschulung durchgeführt wird. Dann ist es jedoch oftmals schon zu spät, um gravierende Verbesserungen durchzuführen. Deshalb ist es wichtig, dass die Eltern für dieses Thema sensibilisiert werden.Wer die Augen seines Säuglings genau beobachtet, erkennt vielleicht, dass sie nicht wie gewohnt angeordnet sind. Vielleicht sind die Pupillen zu weit voneinander entfernt oder zu dicht zusammen. In dem Fall handelt es sich eindeutig um eine Fehlstellung der Augen. Diese lässt sich in früher Kindheit sehr gut ausgleichen. Es ist lediglich wichtig, dass eine fundierte Diagnose vom Augenarzt erstellt wird. Fällt den Eltern irgendetwas auf, dass ungewöhnlich an den Augen oder am Blick des Säuglings erscheint, dann sollte sofort ein Augenarzt aufgesucht werden. Je früher dieser entsprechende Massnahmen einleitet, desto besser sind die Erfolgsaussichten. Ein erfahrener Augenarzt oder eine renommierte Augenärztin wie Frau Dr. med. (H) Szabina Kovacs wissen ganz genau, welche Untersuchungen erforderlich sind und wie dem Kind geholfen werden kann.Nicht immer sind Probleme mit der Sehleistung direkt an den Augen erkennbar. Deshalb sollten Eltern auch ein wenig darauf achten, ob das Kind Bewegungen folgen kann. Manchmal wird auch der Kopf schräg gehalten, um etwas erkennen zu können. Da die Säuglinge schon nach kurzer Zeit sehr neugierig sind und alles beobachten und erforschen möchten, fällt es beim genauen Hinsehen auf, ob alles in Ordnung erscheint. Sobald die Kleinkinder nach etwas greifen können, lässt sich ziemlich schnell feststellen, ob die Koordination zwischen den Augen und den Händen funktioniert.Für Neugeborene gibt es zahlreiche Untersuchungen beim Kinderarzt . Diese sollten unbedingt in Anspruch genommen werden. Der Kinderarzt kann zwar keinen Augenarzt ersetzen, aber ihm fällt es zumeist auf, wenn sich das Kind ungewöhnlich verhält. Da er jeden Tag mit Kindern in unterschiedlichen Altersstufen zu tun hat, sieht er sofort, ob etwas mit der Sehschärfe nicht der Norm entspricht. In dem Fall wird er den Eltern empfehlen, einen Augenarzt aufzusuchen. Diese Empfehlung sollten die Eltern sehr ernst nehmen.Einigen Menschen mag es etwas merkwürdig erscheinen, dass Säuglinge oder Kleinkinder schon von einem Augenarzt untersucht werden sollten. Die Kleinen können selbstverständlich noch keine Zahlen oder Buchstaben vorlesen. Doch das brauchen sie auch nicht. Es gibt spezielle Geräte, mit denen der Augenarzt exakte Diagnosen stellen kann. Doch nicht in jeder Augenarztpraxis sind solche Geräte vorhanden. Zudem muss sich der Augenarzt mit der Diagnose an Kleinkindern bestens auskennen. Dann ist es auf jeden Fall möglich, Probleme zu erkennen und in entsprechender Weise zu behandeln. Folgende Krankheiten treten mitunter bei Kleinkindern und sogar schon bei Säuglingen auf:Oftmals hängen verschiedene Beschwerden zusammen. Beispielsweise kann eine Lichtempfindlichkeit zu starken Augenbewegungen führen. Schielen kann dazu führen, dass die Sehleistung sehr schwach ist. Da sich die Augen sowie das komplette Sehzentrum im Gehirn erst nach der Geburt formen, können Augenbewegungen oder andere Ursachen dazu führen, dass sich der Augapfel nicht richtig formt. Das führt zu einer deutlichen Verschlechterung der Sehkraft, die sich später auch nicht mehr vollständig mit einer Sehhilfe ausgleichen lässt.Welche Behandlung erforderlich ist, hängt selbstverständlich von der Diagnose ab. Schielen führt beispielsweise dazu, dass ein Auge sozusagen die Führung übernimmt. Bei diesem bildet sich die Sehschärfe deutlich besser aus als bei dem anderen Auge. Der Augenarzt korrigiert es, indem er eines der beiden Augen stundenweise abdeckt. Dadurch muss sich zwangsläufig das vermeintlich schwächere Auge weiterentwickeln. In den meisten Fällen lassen sich mit dieser Methode sehr gute Ergebnisse erzielen. Nur in sehr seltenen Ausnahmefällen ist es erforderlich, einen chirurgischen Eingriff vorzunehmen.Ist eine starke Lichtempfindlichkeit diagnostiziert worden, verschreibt der Augenarzt zumeist eine dunkle Sonnenbrille. Diese verringert den Lichteinfall in die Augen. Dadurch formen sie sich besser. Die Lichtempfindlichkeit wird zumeist langfristig anhalten, aber zumindest bildet sich die Netzhaut richtig aus, sodass eine ordentliche Sehschärfe erzielt werden kann.Diese Krankheit kennt man im Allgemeinen nur von älteren Menschen . In der höheren Altersgruppe lässt die Gesundheit nach und es treten vermehrt dieses Augenproblem auf. Manchmal sind aber auch schon Kinder im Vorschulalter davon betroffen. Aber auch in den jungen Jahren gibt es schon eine sehr gute Behandlungsmethode. Dabei wird die eingetrübte Linse entfernt und durch eine künstliche ersetzt. Eine solche Behandlung sollte unbedingt vor der Einschulung vorgenommen werden. Eine verminderte Sehschärfe führt in den meisten Fällen zu schlechten schulischen Leistungen.

(fest/pd)