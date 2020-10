Warme Winternächte mit nachhaltigen Bettdecken

Bettdecken Grössen

Nachhaltigkeit spielt auch beim Kauf von Möbeln eine wachsende Rolle. Immer mehr Kunden achten beispielsweise darauf, dass ihre Möbel aus Hölzern gefertigt sind, die aus nachhaltiger Waldwirtschaft stammen. Wohntextilien, Bezugsstoffe, Füllmaterialien von Kissen und Decken sollten ebenfalls aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden.Circa ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Bett. Im Interesse Ihrer Gesundheit und Ihres Wohlbefindens sollten Sie bei der Auswahl von Matratzen, Kissen, Decken und Bettwäsche besonders kritisch sein. Wir empfehlen Ihnen, aus natürlichen Materialien hergestellte Produkte zu bevorzugen. Möchten Sie nachhaltige Bettdecken kaufen , ist allnatura - ein Spezialist für nachhaltiges Wohnen und Schlafen - eine gute Adresse.Schwergewichtige Zudecken, wie sie unsere Vorfahren liebten, sind nicht mehr gefragt. Heute werden leichte, gut isolierende Materialien im Bett bevorzugt. Der Handel bietet Bettwaren aus nachhaltigen Materialien für jeden Bedarf an. Die Spanne reicht von Seide, über Cashmere, Schafwolle bis Eiderdaunen. Für den Winter sind Zudecken mit einer Füllung aus Daunen, Cashmere oder Schafwolle besonders beliebt. Eine Duo-Wollflor-Decke ist für Personen mit hohem Wärmebedarf empfehlenswert. Diese Produkte sind auch für Rheumatiker bestens geeignet.Diese Frage lässt sich nicht allgemeingültig beantworten, da die optimalen Abmessungen unter anderem von der Körpergrösse abhängig sind. Allgemein wird zwischen Standardgrösse, Decken mit Überlänge und Decken mit Überbreite unterschieden. In Deutschland, Österreich und der Schweiz unterscheiden sich diese Masse etwas. In Deutschland misst eine Schlafdecke in Standardgrösse 135 cm x 200 cm, in Österreich 140 cm x 200 cm und in der Schweiz 160 x 210 cm. Darüber hinaus gibt es noch Sondergrössen. Sie kuscheln gerne? Dann sollten Sie sich für eine Bettdecke 240x240 cm entscheiden, die mit natürlichem Material gefüllt ist.Dass Bettwäsche und Laken nach ein bis zwei Wochen gewaschen werden sollten, ist für die meisten Menschen selbstverständlich. Bei der Frage nach dem Austausch Decken und Kissen gehen die Meinungen auseinander. Fachleute meinen, nach einer Nutzungsdauer von etwa 10 Jahren sollten Nutzer Bettwaren wechseln . Entscheiden Sie sich für eine qualitativ hochwertige, aus natürlichen Materialien gefertigte Zudecke , werden Sie lange Freude daran haben. Wir empfehlen Ihnen, Kissen und Decken regelmässig zu lüften, ohne sie direkter Sonnenstrahlung auszusetzen.

