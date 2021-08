Warum der MetaTrader 5 von den meisten Brokern bevorzugt wird

Gerade letzteres ist etwas, dass nicht jeder Broker leisten kann. Der Aufwand dafür eine Benutzeroberfläche zu betreiben, wenn doch nur ein Teil der Nutzer als Day Trader aktiv ist, wird gescheut. Hier kommen Handelsplattformen ins Spiel. Sie versorgen den Trader mit Kursen von den Finanzmärkten in Echtzeit. Durch eine Schnittstelle können Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren direkt aus der Handelsplattform eingegeben werden. Die Handelsplattform MetaTrader 5 ist eine der beliebtesten sowohl unter den Nutzern als auch den Broker.Beim Handel mit Wertpapieren kommt es in erster Linie auf Verlässlichkeit an. Und das in vielerlei Hinsicht. Selbstverständlich muss die Sicherheit der Daten gewährleistet sein. Mit wenigen Klicks werden kleinere und grössere Transaktionen in MetaTrader 5 ausgelöst und vom Broker ausgeführt. Beim Online Trading kommt es im Gegensatz zur klassischen Wertanlage in Aktien und Fonds zu Transaktionen mit hoher Frequenz. Auch die Verlässlichkeit in Hinblick auf Erreichbarkeit und Stabilität der Anwendung sind entscheidende Kriterien . Für meinen Broker ist es wichtig, dass der Kunde jederzeit und überall über die Handelsplattform Zugriff auf sein Depot hat. Darum werden nur stabile und erprobte Handelsplattformen wie MetaTrader 5 als Partner von den Brokern akzeptiert.Für den Trader entstehen durch die Nutzung des MetaTrader 5 viele Vorteile. Man erhält Zugriff aus Tausende von Märkten auch abseits der bekannten Indizes. Marktdaten und Nachrichten werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Der MetaTrader 5 ist einfach und intuitiv zu benutzen. Für Einsteiger stehen eine Vielzahl von Bildungskursen zur Verfügung, die dabei helfen das eigene Profil als Online Trader zu entwickeln. Durch die Möglichkeit des automatisierten Handelns muss niemand permanent vor dem Bildschirm sitzen. Durch Voreinstellen von Ordern über Limite kann man schon mit wenige Zeitaufwand ein aktiver Trader sein. Durch die Schnittstelle zum Broker wird eine Verbindung von Informationssystem und Handelssystem geschaffen. Das ermöglicht es in sekundenschnelle auf Entwicklungen an den Finanzmärkten zu reagieren und sich nicht erst beim Broker in einem mehrstufigen Login-Prozess anmelden zu müssen. Dies ist insbesondere für Day Trader ein entscheidender Vorteil, weil alle Transaktionen und Informationen in der Handelsplattform zusammenlaufen.Unabhängig davon, ob man den MetaTrader 5 mit einem Demokonto oder gleich mit echtem Geld ausprobieren möchte, muss man den gleichen Weg zur Installation gehen. Als erstes muss man die Handelssoftware herunterladen. Dabei ist darauf zu achten, dass man die Version für das eigene Endgeräte auswählt. Selbstverständlich gibt es sowohl für Smartphones mit den Betriebssystemen Android und iOs den MetaTrader 5. Auch für PC und Mac sind Versionen zum Download verfügbar. Es können auch mehrere Geräte parallel genutzt werden. Nach dem Download und der Installation wird man aufgefordert einen Server auszuwählen und ein Konto zu eröffnen. Besteht bereits ein Handelskonto, dann kann man sich an dieser Stelle mit den Zugangsdaten einloggen und so Handelsplattform mit Handelskonto verbinden. Bevor man starten kann, muss man nur noch die Benutzeroberfläche kennenlernen. Wer noch nicht so viel Erfahrungen mit dem Online Trading hat, der sollte hierfür zunächst auf die kostenlose Möglichkeit eines Demokontos zurückgreifen.Wer sich als Trader betätigen möchte, der sollte von Anfang an auf die richtigen Partner setzen. Neben dem Broker ist das in erster Linie die Handelsplattform. Diese ist der Schlüssel zu schnellen und erfolgreichen Trades. Dabei sollte man sich nicht auf einzelnen Asset-Klassen beschränken, auch wenn man zunächst ein bestimmtes börsennotiertes Finanzinstrument im Sinn hat. Der MetaTrader 5 ist eine Multi-Asset-Plattform und erlaubt den Handel von Forex, CFDs und anderen Instrumenten. Damit hält man sich für die Zukunft alle Optionen offen. Wer sich nicht auf das Urteil vieler zufriedener Kunden weltweit verlassen möchte, der kann mit dem Demokonto seine eigenen Erfahrungen machen.

(et/pd)