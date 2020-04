Was Sie über verschiedene Arten von Internetdiensten wissen müssen

Egal, ob es sich dabei um private oder geschäftliche Einkäufe oder Transaktionen, oder um das Teilen von Inhalten in den sozialen Medien oder auch dem Streamen von Inhalten via Services wie Netflix handelt. Umso wichtiger ist es, eine gute und stabile Internetverbindung zu haben, damit man nie in einen Engpass gerät.

Ein Vergleich ist das A und O

Bei der Wahl eines passenden Internet-Abos gibt es verschieden Aspekte, die man in seine Entscheidung miteinbeziehen sollte. So spielt beim Internet-Abo-Vergleich beispielsweise die Art des Anschlusses eine entscheidende Rollte bezüglich der Qualität des Nutzererlebnisses. Die in der Schweiz gängigsten Anschlussarten sind im Moment folgende:

Glasfaseranschluss

Kupferanschluss

Kabelanschluss

Der Glasfaseranschluss gehört hierbei zur besten Anschlussart, da er die höchsten Datenübertragungsraten bietet, sowohl beim Hochladen als auch beim Herunterladen von Dateien. Allerdings ist die Technologie noch nicht überall gleichmässig vorhanden und bisher grösstenteils in Städten verfügbar.

Die gängigsten Anbieter

In der Schweiz gibt es einige Anbieter, deren Dienste und Services man in Betracht ziehen kann. Hierunter findet man beispielsweise folgende Unternehmen:

Sunrise

Green.ch

M-Budget Mobile

Wingo

Ein Vergleich verschiedener Anbieter ist immer überaus empfehlenswert, da er es ermöglicht, das Unternehmen auszuwählen, das die besten Bedingungen für die eigenen Bedürfnisse aufweist. Die Wahl des Internetanbieters kann nämlich dahingehend variieren, welche Aufgaben man über das Internet zu erledigen hat und mit welcher Geschwindigkeit man sich zufriedengeben kann.

Die Tarife für die verschiedenen Internetanschlüsse werden preislich normalerweise anhand der Datenübertragungsrate angegeben. Das heisst, dass eine stärkere Datenübertragungsrate meist in höheren Preisen resultiert.

Internetnutzung in der Schweiz

Wie es in anderen Ländern der Fall ist, so wird das Internet auch in der Schweiz vor allem für einige bestimmte Aktivitäten genutzt. Zu den häufigsten Internetaktivitäten in der Schweiz zählen hier ganz deutlich folgende Aktivitäten:

Musik herunterladen oder hören - 72 %

Videos herunterladen oder schauen - 66 %

Fernsehsendungen zeitversetzt sehen - 60 %

Ungeachtet der Nutzung, so zeichnet sich vor allem in den letzten Jahren ein deutlicher Trend ab. Wie zuvor erwähnt finden immer mehr essenzielle Bestandteile des alltäglichen Lebens auch im Internet ihre Anwendung. So ist es nicht überraschend, dass 36 % aller Schweizer das Internet pro Woche für einen Zeitraum über 25 oder mehr Stunden nutzen.

Wann ergibt ein Wechsel des Internetanbieters Sinn?

Bei der Wahl des Internetanbieters spielen oftmals unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Zum einen kann es sein, dass man seinen jetzigen Anbieter einfach schon lange genutzt hat und sich nicht sonderlich viel mit dem Fortschritt in diesem Markt beschäftigt. Zum anderen kann es aber auch sein, dass man mit seinem aktuellen Internetanbieter unzufrieden ist, ein Umzug vor der Tür steht, oder vom Vermieter ein neues Internetpaket vorgegeben wird und man sich notgedrungen nach einem neuen Anbieter umsieht, der einem besser gefällt.

Da der Ausbau der neuen Netze sich jedoch noch in einem verbesserungswürdigen Zustand befindet, ist die Auswahl für viele Schweizer oftmals noch begrenzt. Es ist aufgrund der aktuellen Entwicklungen jedoch sehr stark davon auszugehen, dass die kommenden Jahre mit Hinblick auf die Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeitsinternet weitere markante Fortschritte verzeichnen werden. Es stellt sich also die Frage, ob man in einer Position ist, diese Entwicklung etwas entspannt mitverfolgen zu können, oder ob man aufgrund seiner persönlichen Wohnsituation gezwungen ist, sich schon jetzt darüber Gedanken zu machen.

Ungeachtet dessen, in welcher Situation man momentan steckt, so hat es sich bisher immer ausgezahlt, einen Vergleich mehrerer Anbieter durchzuführen, um auf diese Weise bestmöglich darüber informiert zu sein, welche Produkte und Services zu welchen Konditionen auf dem Markt angeboten werden.

Indem man sich selbst ein weniger auf dem Laufenden hält und bezüglich dieser Problematik weiterbildet, erhöht man seine Chancen, die langfristig beste Entscheidung zu treffen und eine Lösung zu finden, die die eigenen Bedürfnisse zufriedenstellt.

Denn eines ist sicher; die Wichtigkeit einer schnellen Internetverbindung wird in den kommen Jahren nicht nachlassen, sondern eher zunehmen.

(ba/pd)