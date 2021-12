Was braucht man alles für ein Picknick?

Das darf bei keinem Picknick fehlen

Unternehmungen müssen dabei nicht einmal Geld kosten. Man kann sich das Fahrrad nehmen und eine Tour durch die Gegend machen. Ein Spaziergang oder ein Besuch am See bietet sich genauso gut an.Frische Luft macht jedoch hungrig. Sodass man vielleicht auf ein wenig Reise Proviant zurückgreifen sollte. Ein Picknick bietet sich dafür perfekt an. Mit den richtigen Essen und einer Decke ist der Tisch schnell gedeckt.Bevor man zu seiner Unternehmung aufbricht, sollte man sich überlegen, was bei keinem Picknick fehlen darf. Wichtig ist vor allem eine Decke. Denn es gibt nicht überall Bänke oder Tische, an denen man Platz nehmen kann.Dann geht es an den Korb. Ein paar Becher, Teller und entsprechendes Besteck sollte auf jeden Fall dabei sein. Am besten ist es, wenn man hier Produkte aus Kunststoff wählt, diese gehen nicht so schnell zu Bruch.Bei den Lebensmitteln sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist es jedoch, dass es sich nicht um Schokolade oder andere Dinge handelt, die in der Sonne schmelzen können. Am besten eignet sich Wurst und Käse.Ein Kuchen kann auch den Weg in den Korb finden, wenn dieser nicht mit Sahne oder leicht verderblichen versehen ist. Kekse oder auch Waffeln sind ebenfalls perfekt, wenn es um das Thema Picknick geht.Obst und kleine Knabbereien in Form von Paprika, Tomate oder Gurke können ebenfalls mitgenommen werden. Hier bietet es sich jedoch an, diese Zutaten bereits zu Hause in mundgerechte Stücke zu schneiden.An Getränken bietet sich auch allerlei an. Wasser oder Tee sind ideale Durstlöscher. Aber auch Saft kann mitkommen. Man kann im Vorfeld auch amerikanische Getränke kaufen und damit seine Liebsten überraschen Grundsätzlich kann bei einem Picknick also alles mitgenommen werden, was man sonst auch gerne isst. Man sollte nur darauf achten, dass die Lebensmittel verträglich mit Hitze und auch mit der Sonne sind. Dann steht dem Vergnügen auf dem Ausflug nichts im Wege.

(fest/pd)