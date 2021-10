Wege zum idealen Aussehen

Schönheitsmerkmale für Sie und Ihn

Die Haare als herausragenden Schönheitsprofil

Im Laufe des Lebens stellt man sich den realen Lebensbedingungen und erwacht erst in der Midlife-Crisis wieder, wenn die Schönheit als Werteinstellung einen weiteren Höhepunkt im Leben erreicht. Was aber macht einen Mann zu einem schönen Mann und welche Faktoren sind für Frauen von Interesse? So genau lässt sich dies nicht definieren, aber es gibt wissenschaftlich fundierte Ansatzpunkte. Wir wollen mit den Lesern und Leserinnen auf die wichtigsten Punkte eingehen. Zu den wichtigsten Schönheitsmerkmalen einer Frau zählen beispielsweise volle Lippen, hochsitzende Wangenknochen und schmale Wangen.Häufig spricht man auch dunkle und lange Wimpern an, wenn man von einem erotischen Ausdruck spricht. Was Männer und Frauen eint, sind die folgenden Merkmale. Zum Beispiel sollten die Augen weit auseinander stehen und eine schmale Nase rundet ein schönes Aussehen bei beiden Geschlechtern ab. Ein kleines Kinn und grosse runde Augen sind Ausdruck wissenschaftlicher Perfektion. Man muss allerdings die Kirche im Dorf lassen, wenn man von wissenschaftlich fundierter Schönheit spricht. Ein häufig beachtetes Detail sind die Haare. Sie machen einen Grossteil aller Schönheitsideale aus. Sie lassen sich auch nach Belieben gestalten und stylen. Hochwertige Keune Haarprodukte dienen als Essenz, der Schönheit den letzten Schliff zu verleihen.Wenn Sie lange Haare haben, dann sind diese Produkte absolut essenziell. Nur den wenigsten Menschen passen lange Haare, wenn sie wild und unbehandelt ins Gesicht fallen. Es existiert aber keine Regel ohne eine Ausnahme und gerade in diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen. Ein gutes Beispiel sind Dauerwellen. Waren sie bei Männern über viele Jahre hindurch in Mode, sind sie mittlerweile fast ausnahmslos bei Frauen modern. Schön gewelltes Haar muss aber auch gepflegt werden. Die Pflege beginnt bei der Verwendung eines qualitativ hochwertigen Shampoos, einem Soft-Produkt und von Pflegeprodukten. Streng genommen ist auch der Fön hinzuzuzählen. Nicht alles, was lehrbuchmässig als schön gilt, ist es auch. Ohne einer ausdrucksstarken Persönlichkeit werden Sie selbst mit den besten Voraussetzungen zu keinem Schönheitsideal werden.

(fest/pd)